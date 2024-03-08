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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委喊公衛要領先「美頭頸癌70％、台30%」　陳建仁嚇壞：別領先這個

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

日前有跨黨派立委召開記者會，呼籲衛福部將國中男生納入HPV公費施打疫苗政策。國民黨立委楊瓊瓔今（8日）質詢時也引用數據，她表示，美國30年來HPV頭頸癌從16.3％到70％、日本從45%到52%，台灣現在30%、因為口咽癌每年增加6.9％，「公衛應該要領先指標，我真的好緊張。」行政院長陳建仁則連忙回應，當然要領先指標，「但那個70％是不好的領先，我們不要領先這個。」

國民黨立委李彥秀、林思銘、楊瓊瓔、民眾黨立委陳昭姿、民進黨立委劉建國、蘇巧慧與台灣年輕病友協會、台灣癌症基金會，4日共同舉辦「政策不偏心男女齊防癌」跨黨派記者會，向衛福部國健署與即將上任的賴清德執政團隊呼籲，防癌政策應男女平權，將國中男生納入HPV公費施打疫苗政策。

陳建仁今率部會閣員至立院備詢，楊瓊瓔質詢時也點出，男女應共同接種HPV疫苗，每個孩子都是父母寶貝，美國30年來HPV頭頸癌從16.3％到70％，好恐怖，日本從45%到52%，台灣現在30%、因為口咽癌每年增加6.9％，預防最重要，請問公衛防禦是要領先指標或是落後指標？美國70％、日本52%，「我們每年6.9％，我真的好緊張。」

陳建仁則連忙回應，當然要領先指標，「但那個70％是不好的領先，我們沒有要領先這個、不要領先這個。」

楊瓊瓔強調，若國中生施打這個疫苗只要2.5億經費，佔總預算極少，癌症不會看性別，投資台灣世代因應台灣少子化，相信HPV疫苗對年輕人健康非常重要，女生已經九成以上施打、成效也看到了，希望HPV公費疫苗施打可以不分男女，成為亞洲第一、超越日韓。

陳建仁表示，個人也覺得男女也應該接種，已經有請衛福部研議，正在盤算經費，如果可以，當然很願意成為亞洲領先國家。衛福部長薛瑞元則回應，這會有範圍的界定跟預算，會再研議，盡快提出方案，預算要編的話要明年。

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