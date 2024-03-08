全面下架胡椒、咖哩粉等「第二層產品」　食安辦：預計1到2周清查完畢

▲行政院食安辦公室召開「西布特羅事件之調查結果」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

致癌物「蘇丹紅」的食安風暴持續擴大，許多社福機構、學校團膳等陸續宣布暫使用辣椒粉、胡椒粉、咖哩粉等。對此，行政院食安辦主任許輔說，目前鎖定用了含有蘇丹紅成分辣椒粉製成的「第二層產品」，也就是胡椒粉、咖哩粉、五香粉等產品，全面下架，整體預計1到2周可清查完畢。

行政院食品安全辦公室主任許輔說明，這次輸入蘇丹紅辣椒粉事件，因為在邊境時候案件數量沒有很多，因此從去年發現後到去年底才有開始100%逐批查驗，先前可能取樣頻率不夠、有遺漏，因此從2星期前就開始在做市面上，對上游輸入進來的一些品作逐步清查。

食藥署長吳秀梅補充，在去年度整個檢視相關業者輸入情形還有在過去有輸入到辣椒粉，然後曾經被檢驗出不合格的包括有檢出農藥或蘇丹紅的業者，針對這部分就先有一些措施。因為當時有輸入42家業者，有包含農藥跟蘇丹紅的有21家，所以有21家合格的、21家不合格，所以這21家我們就禁止他們輸入。

吳秀梅指出，相關一些措施會多方面進行，第一，會擴大對於台灣後市場的稽查，因為整個實施100%抽驗是在去年12月開始，所以去年12月之前有一些沒有被抽驗到，會針對還有效期的辣椒粉全面持續做後市場稽查。

至於邊境查驗部分，吳秀梅說，只要被查到有不合格的，這家製造廠就會被食藥署禁止。同一區的話，比如來自哪一個國家，全部這個國家要輸入到台灣的全部都是100%逐批抽驗，也就是哪家業者被禁，那個地區的就會變成全部100%的檢驗。後市場部分，就會立刻把在邊境看到有違規的，拋轉到後市場，從後市場這邊去檢視相關其他產品。

另外，吳秀梅也提到，會鼓勵業者自主管理，業者可以針對自己手邊拿到的產品也能有其他管理機制，從政府端還有業者端大家全面努力針對辣椒粉這部分，好好讓這件事情快速處理。

至於有立委質疑，為什麼在網路還買得到？吳秀梅表示，同仁已經針對網路部分做巡查，因為有些產品是後續又被發現的，也有用這些辣椒粉繼續製造的，所以產品面是很廣，但網路部分都一直巡查，只要還有在販售就會立刻裁罰。而有9家進口業者登記在同一地址一事，吳則說，檢調已經在調查中。

而外界關注產品下架狀況，吳秀梅說，現在最主要看到違規的是辣椒粉，其他也會針對從國際的警訊來看，有哪些產品是需要加強的，「這波會先從辣椒粉的部分」。至於風波擴大到胡椒粉、咖哩粉等，吳指出，要分幾個層次來講，辣椒粉製成的下游產品有胡椒粉，「所以去追辣椒粉就可以追到下游，是有cover到的」。

食安辦主任許輔則補充，根據當年塑化劑、順丁烯二酸酐、豬油等的處理方式，會對第二層級的去下架。舉例來說，先前保欣公司是輸入有問題的辣椒粉，「用了這些辣椒粉製成的胡椒粉、咖哩粉、五香粉等產品，都是要下架的」，再來是用到這些咖哩粉或五香粉做出產品的是第三層，是非常微量、有不容易判斷，依照過往處理方式是只有針對第二層全面下架處理，整體預計1到2周可清查完畢。