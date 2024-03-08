快訊／高雄凍漲！9市立醫院掛號費　最低「門診50、急診100」

▲醫療院所漲掛號費已不必經地方衛生局審查。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

衛福部4日公告取消醫療機構掛號費上限，醫療院所漲掛號費不必經地方衛生局審查，讓民眾擔心看病變貴了。不過高雄市衛生局宣布，9家市立醫院目前不調整，維持門診50-100元、急診100-200元，比一般醫院診所略低。

根據衛生署99年公告，以往醫療機構掛號費高於150元要和衛生局備查後才能調漲，衛生福利部已經正式函復醫師公會，即起停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，意即各院所可自行依照市場機制調整掛號費。

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高雄市衛生局表示，高雄市9家市立醫院承市府醫療公衛政策推展責任，目前各院門診掛號費50-100元，急診掛號費100-200元，均較一般醫院診所略低。

▲高雄市立民生醫院。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局指出，雖衛福部於3月4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」後，陳其邁市長立即指示在錨定醫療平權照顧弱勢的核心價值及民眾就醫可近性立場上，「高雄市政府所屬9家市立醫院掛號費不予調整」。

高雄市政府附屬9家市立醫院包括，民生醫院、聯合醫院、凱旋醫院、中醫醫院、小港醫院(委託高醫大經營)、旗津醫院(委託高醫大經營)、大同醫院(委託高醫大經營)、鳳山醫院(委託長庚醫療經營)、岡山醫院(委託秀傳醫療經營)。

▲高雄市立小港醫院。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局表示，依據衛福部函文公告，「醫療機構應將掛號費收費額，於機構明顯處揭示」，衛生局已函轉各醫師公會及醫療機構依據公告內容辦理，並列入年度醫療機構督導考核項目。而先前調漲申請掛號費，並於備查程序的診所，都依新規定實施。

而根據衛福部指示，基於保障民眾就醫權益，必要時得請轄內醫療機構陳報掛號費調整情形，並確認有無聯合漲價行為，若有相關疑慮，將函報給公平交易委員會調查，另查察是否有「巧立名目」收取自費項目的情況。