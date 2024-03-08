　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／高雄凍漲！9市立醫院掛號費　最低「門診50、急診100」

▲醫院，掛號，繳費，看病，醫療。（圖／記者張一中攝，示意圖，與本文無關）

▲醫療院所漲掛號費已不必經地方衛生局審查。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

衛福部4日公告取消醫療機構掛號費上限，醫療院所漲掛號費不必經地方衛生局審查，讓民眾擔心看病變貴了。不過高雄市衛生局宣布，9家市立醫院目前不調整，維持門診50-100元、急診100-200元，比一般醫院診所略低。

根據衛生署99年公告，以往醫療機構掛號費高於150元要和衛生局備查後才能調漲，衛生福利部已經正式函復醫師公會，即起停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，意即各院所可自行依照市場機制調整掛號費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市衛生局表示，高雄市9家市立醫院承市府醫療公衛政策推展責任，目前各院門診掛號費50-100元，急診掛號費100-200元，均較一般醫院診所略低。

▲高雄市立民生醫院。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立民生醫院。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局指出，雖衛福部於3月4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」後，陳其邁市長立即指示在錨定醫療平權照顧弱勢的核心價值及民眾就醫可近性立場上，「高雄市政府所屬9家市立醫院掛號費不予調整」。

高雄市政府附屬9家市立醫院包括，民生醫院、聯合醫院、凱旋醫院、中醫醫院、小港醫院(委託高醫大經營)、旗津醫院(委託高醫大經營)、大同醫院(委託高醫大經營)、鳳山醫院(委託長庚醫療經營)、岡山醫院(委託秀傳醫療經營)。

▲小港醫院。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立小港醫院。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局表示，依據衛福部函文公告，「醫療機構應將掛號費收費額，於機構明顯處揭示」，衛生局已函轉各醫師公會及醫療機構依據公告內容辦理，並列入年度醫療機構督導考核項目。而先前調漲申請掛號費，並於備查程序的診所，都依新規定實施。

而根據衛福部指示，基於保障民眾就醫權益，必要時得請轄內醫療機構陳報掛號費調整情形，並確認有無聯合漲價行為，若有相關疑慮，將函報給公平交易委員會調查，另查察是否有「巧立名目」收取自費項目的情況。

ET快訊
宜蘭羊肉湯「洗衣袋裝藥材」　店員撈起冒熱氣！客傻：生意強強滾
快訊／高雄凍漲！9市立醫院掛號費　最低「門診50、急診100
最討厭東京哪款伴手禮？一票秒選：只有外觀值得稱讚
快訊／林襄變小龍女　造型首亮相
快訊／台南火警　26歲男燒成焦屍
台積電絕對會破千！老手曝4原因：他當選總統時是最佳買點
快訊／通緝犯拒捕猛撞警車　高雄警開8槍...追到台南逮人
黃牛票爽賣3倍價抓到了！　法官判不罰
鳥山明過世...《火影》岸本齊史悲痛喊：他是漫畫之神
冰箱食物常被偷吃！她加瀉藥抓人　「學姐整晚拉不停」嗆：告死妳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄凍漲！9市立醫院掛號費　最低「門診50、急診100」

最討厭東京哪款伴手禮？一票秒選：只有外觀值得稱讚

「土地公誕辰」開設新冠疫苗接種站　桃園衛生局：疫情仍處高原期

「9家公司同地址」蘇丹紅業者是家族企業　高雄已開罰318萬

出國「機票vs.住宿」錢要花在哪？兩派戰翻：選錯整趟都毀了

宜蘭羊肉湯「洗衣袋裝藥材」　店員撈起冒熱氣！客傻：生意強強滾

快訊／不只辣椒粉、咖哩粉！新竹縣營養午餐擴大禁用胡椒粉

再爆4批蘇丹紅！食藥署提2加強措施：全世界辣椒粉皆採100%逐批驗

停讓後起步「自行車、行人硬衝」　駕駛工會怒：肇因不能全怪車輛

女中豪傑「龍」底家！　第二屆新北企業精典暨女傑獎報名開跑　

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

南韓貓熊「福寶」4月回大陸！相關周邊狂賣　經濟效益驚人

快訊／高雄凍漲！9市立醫院掛號費　最低「門診50、急診100」

最討厭東京哪款伴手禮？一票秒選：只有外觀值得稱讚

「土地公誕辰」開設新冠疫苗接種站　桃園衛生局：疫情仍處高原期

「9家公司同地址」蘇丹紅業者是家族企業　高雄已開罰318萬

出國「機票vs.住宿」錢要花在哪？兩派戰翻：選錯整趟都毀了

宜蘭羊肉湯「洗衣袋裝藥材」　店員撈起冒熱氣！客傻：生意強強滾

快訊／不只辣椒粉、咖哩粉！新竹縣營養午餐擴大禁用胡椒粉

再爆4批蘇丹紅！食藥署提2加強措施：全世界辣椒粉皆採100%逐批驗

停讓後起步「自行車、行人硬衝」　駕駛工會怒：肇因不能全怪車輛

女中豪傑「龍」底家！　第二屆新北企業精典暨女傑獎報名開跑　

世界盃資格賽突換場地還甩鍋？　足協澄清沒推卸責任：虛心檢討

2026新北選戰屬意誰？　侯友宜：國民黨有很多人才

港湖區「寒流深夜斷瓦斯」民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：必須提出補償方案

高虹安率團拜會行政院　聚焦桃竹苗大矽谷計畫願景

非法出口台製在內軍備　芬蘭公司執行長遭判有罪

40年有《七龍珠》陪！　蔡阿嘎悲喊「可以蒐集龍珠幫鳥山明復活嗎」

Ella無預警宣告喜訊！　揪尪孵出「愛的結晶」閃炸了

嘉義三合院深夜大火！濃煙狂竄延燒200平方公尺　幸無人傷亡

女兒車禍沒上班照領助理費　宜蘭前議員張秋明詐領87萬被起訴

蘇丹紅食安風暴＋電價上漲　洪孟楷轟：政府準備好對策了嗎？

生活熱門新聞

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

明最冷！　下波「全台雨更大」

8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

羽絨外套洗完變一坨一坨！內行揭3大忌

他見超商貨架旁一幕傻住　網笑：這是搬家

西施買檳榔送熱舞！車前猛搖爆紅

強冷氣團再升級！　氣象專家曝：有機會到「寒流」等級

嬤吃辣鍋貼孫憂蘇丹紅致癌　專家解答

未來10天「2波變天」！下周一雨擴全台　清明天氣出爐

媳婦不聽話狂頂嘴　婆婆吐1句話被網嗆爆

快訊／上班車潮湧現！國1北向三重台北段紫爆

「抓到女友外送茶」慘染病！台積電男哭：啪沒10次

「4生肖」3月桃花狂炸！一堆人追脫單倒數

網美公審台南咖啡廳　網友酸「刷新三觀」

更多熱門

相關新聞

蘇丹紅業者9公司同址　已開罰318萬

蘇丹紅業者9公司同址　已開罰318萬

民進黨立委林淑芬踢爆，高雄進口蘇丹紅辣椒粉的業者，至少有9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，其中一家直到7日還在網路上販售。高雄市長陳其邁今(8日)表示，在清查過程中就有掌握多名家族成員、關係企業，高市府絕對從嚴執法、從重處罰。

遭冒名寄炸彈恐嚇信　陳其邁斥惡劣行為

遭冒名寄炸彈恐嚇信　陳其邁斥惡劣行為

2男擁搶討債　警攔捕「丟2發震撼彈」壓制

2男擁搶討債　警攔捕「丟2發震撼彈」壓制

陸軍下士飆速100釀2死1傷！遭汰除判刑

陸軍下士飆速100釀2死1傷！遭汰除判刑

綠委伍麗華收到恐嚇信　冒名陳其邁勒索2000萬

綠委伍麗華收到恐嚇信　冒名陳其邁勒索2000萬

關鍵字：

高雄衛生局掛號費陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

冰箱食物被偷吃！她加瀉藥抓人　學姐拉不停嗆告

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

鈊象變身「猛瑪象」　大方發股票「買一送一」+35元現金股息

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

明最冷！　下波「全台雨更大」

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

羽絨外套洗完變一坨一坨！內行揭3大忌

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面