出營區7分鐘奪2命！飆速100連撞3車　22歲陸軍下士遭汰除判刑

▲陳姓下士撞死2人後遭軍方汰除。（資料照／記者陳宏瑞攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄岡山去年發生2死1傷的死亡車禍，肇事者為第八軍團陸軍裝甲564旅22歲陳姓下士，他放假才剛離營7分鐘，就以時速100公里駕車過彎，失控連撞對向1轎車和2機車，造成2名女機車騎士重傷身亡。案發後陳男自首並坦承犯行，除了遭軍方汰除撤職外，也被橋頭地院依犯過失致人於死罪，處2年7月徒刑。可上訴。

陳男為職業軍人，原為陸軍裝甲564旅下士士官，他於2023年5月6日早上8時30分許放假離開營區時，才出營短短7分鐘，就在距離約營區500公尺外的大莊路上發生意外。

陳男在限速50公里的路段，以時速100公里飆速過彎，失控衝向來車快車道，撞上一輛汽車後，又連撞2輛機車，導致陳、黃兩名女機車騎士重傷，送醫不治身亡，其中陳女搭載的呂姓女子也有多處骨折。

事故發生後，附近民眾紛紛上前援助，而陳男卻蹲坐在路旁抽菸、滑手機，等員警前來處理事故，陳男才上前坦承肇事，被檢方依過失致死起訴。

▲陳男肇事後在旁邊抽菸滑手機的畫面，引起輿論譁然。（資料照／記者陳宏瑞翻攝）

陳男犯後拿出200萬元賠償陳女家屬，另外黃女家屬同意陳男賠150萬，其他由保險公司給付，但黃男表示家裡跟自身還有債務，無法拿錢出來，讓黃女家屬聽了紛紛哽咽表示，就算多少錢也賠償不了他們失去母親，只是希望陳男也要負責，不能都由保險理賠。

法官認為，陳男行車超速釀成2條人命死亡，卻沒有提出具體賠償方案，取得黃姓被害人家屬的諒解，不宜輕縱，審酌陳男自首且坦承犯行、從事水產直播、案發時是職業軍人、須扶養母親等情，依犯過失致人於死罪，處2年7月徒刑。可上訴。

▲法官認為根據車損嚴重程度，可知道陳男撞被害人衝擊力度巨大，有明顯過失。（資料照／記者陳宏瑞翻攝）

▲陳男當時似乎經營副業，自介寫著「買車、資金周轉、貸款、通通歡迎找我，火速服務」，同時臉書也放上許多與女友放閃合照。（圖／翻攝臉書）