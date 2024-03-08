　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出營區7分鐘奪2命！飆速100連撞3車　22歲陸軍下士遭汰除判刑

▲▼ 陸軍下士撞死人，被上銬帶回調查 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳姓下士撞死2人後遭軍方汰除。（資料照／記者陳宏瑞攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄岡山去年發生2死1傷的死亡車禍，肇事者為第八軍團陸軍裝甲564旅22歲陳姓下士，他放假才剛離營7分鐘，就以時速100公里駕車過彎，失控連撞對向1轎車和2機車，造成2名女機車騎士重傷身亡。案發後陳男自首並坦承犯行，除了遭軍方汰除撤職外，也被橋頭地院依犯過失致人於死罪，處2年7月徒刑。可上訴。

陳男為職業軍人，原為陸軍裝甲564旅下士士官，他於2023年5月6日早上8時30分許放假離開營區時，才出營短短7分鐘，就在距離約營區500公尺外的大莊路上發生意外。

陳男在限速50公里的路段，以時速100公里飆速過彎，失控衝向來車快車道，撞上一輛汽車後，又連撞2輛機車，導致陳、黃兩名女機車騎士重傷，送醫不治身亡，其中陳女搭載的呂姓女子也有多處骨折。

事故發生後，附近民眾紛紛上前援助，而陳男卻蹲坐在路旁抽菸、滑手機，等員警前來處理事故，陳男才上前坦承肇事，被檢方依過失致死起訴。

▲▼ 陸軍下士撞死人，竟悠哉坐一旁抽菸滑手機 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲陳男肇事後在旁邊抽菸滑手機的畫面，引起輿論譁然。（資料照／記者陳宏瑞翻攝）

陳男犯後拿出200萬元賠償陳女家屬，另外黃女家屬同意陳男賠150萬，其他由保險公司給付，但黃男表示家裡跟自身還有債務，無法拿錢出來，讓黃女家屬聽了紛紛哽咽表示，就算多少錢也賠償不了他們失去母親，只是希望陳男也要負責，不能都由保險理賠。

法官認為，陳男行車超速釀成2條人命死亡，卻沒有提出具體賠償方案，取得黃姓被害人家屬的諒解，不宜輕縱，審酌陳男自首且坦承犯行、從事水產直播、案發時是職業軍人、須扶養母親等情，依犯過失致人於死罪，處2年7月徒刑。可上訴。

▲▼陳姓下士撞死2人 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲法官認為根據車損嚴重程度，可知道陳男撞被害人衝擊力度巨大，有明顯過失。（資料照／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼ 高雄岡山陸軍下士撞死2人。（圖／翻攝臉書）

▲陳男當時似乎經營副業，自介寫著「買車、資金周轉、貸款、通通歡迎找我，火速服務」，同時臉書也放上許多與女友放閃合照。（圖／翻攝臉書）

ET快訊
最佳手機出爐！　它打敗iPhone 15 Pro Max
億載金城全區封閉　至少5個月
快訊／七龍珠鳥山明病逝　航海王作者哀悼發聲
LIVE／七龍珠鳥山明病逝！友曝曾開腦　球星逼隊友妻口交囚1
《七龍珠》鳥山明病逝　一生傳奇從困苦奮起成國民漫畫家
蘇丹紅爆不完！食藥署宣布：全國營養午餐停用辣椒粉1個月
《七龍珠》鳥山明病逝全球哀慟　老粉淚崩：謝謝你帶來童年
《七龍珠》鳥山明猝逝！友痛曝「2月做腦腫瘤手術」
IU卯起來抓黃牛「揪出105人」　官方氣炸：永久除名
快訊／台股大怒神！　翻黑下跌
快訊／七龍珠作者鳥山明過世　享壽68歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻狂健身！教練傳訊「喜歡在寶貝嘴裡出來」　綠夫心碎怒告

假借修船進高雄港走私七星、峰香菸　查扣2千箱市價超過7千萬

「後案併前案」變貪檢漏洞！前法官黃振銘成共犯　判囚5年6月將入獄

頭卡鐵捲門30mins快斷氣！調皮牧羊犬哀哀叫　台中警木棍救狗

2匪擁搶討債！警「丟2發震撼彈」壓制　住家車上抄出大批軍火

「梅西奪冠」藏毒！北投警開11槍小蜜蜂跑了　落網辯：以為黑吃黑

只隔13天！上月有嬤慘死輪下　鹿港中正路又傳婦過馬路被撞

快訊／批馬文君洩潛艦機密被指軍火商　郭璽求償300萬一審出爐

前球星陳凱倫逼隊友妻口愛！急喊：拜託一次就好　判刑1年6月定讞

指2任警政署長都涉足88會館　吳子嘉公開道歉獲撤告不起訴

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

南韓貓熊「福寶」4月回大陸！相關周邊狂賣　經濟效益驚人

人妻狂健身！教練傳訊「喜歡在寶貝嘴裡出來」　綠夫心碎怒告

假借修船進高雄港走私七星、峰香菸　查扣2千箱市價超過7千萬

「後案併前案」變貪檢漏洞！前法官黃振銘成共犯　判囚5年6月將入獄

頭卡鐵捲門30mins快斷氣！調皮牧羊犬哀哀叫　台中警木棍救狗

2匪擁搶討債！警「丟2發震撼彈」壓制　住家車上抄出大批軍火

「梅西奪冠」藏毒！北投警開11槍小蜜蜂跑了　落網辯：以為黑吃黑

只隔13天！上月有嬤慘死輪下　鹿港中正路又傳婦過馬路被撞

快訊／批馬文君洩潛艦機密被指軍火商　郭璽求償300萬一審出爐

前球星陳凱倫逼隊友妻口愛！急喊：拜託一次就好　判刑1年6月定讞

指2任警政署長都涉足88會館　吳子嘉公開道歉獲撤告不起訴

「護士行醫」範圍擴大！南韓逾1.1萬醫師罷工　醫學院長也請辭

人妻狂健身！教練傳訊「喜歡在寶貝嘴裡出來」　綠夫心碎怒告

金廈漁船案影響民間交流？　江蘇台辦主任：情緒會冷靜

蘇丹紅與咖啡、茶同級「尚不確定致癌性」　食安辦：不用過度恐慌

拜登發表國情咨文「川普紅帽」超搶鏡！　他震驚表情全被拍

台塑餐飲捲入蘇丹紅風波　台塑集團澄清：非關係企業

吃一口咖哩雞送命！英男「以前都沒事」　驗屍官揭他早知堅果過敏

經典賽大谷翔平戴捷克球帽有趣事　送給栗山卻被大谷拿走

另類藍白合！國民黨延攬民眾黨「Z9」吳達偉　3月下旬輔黨團運作

何翊瑞／中菲緊張局勢升溫　中共霸權步步進逼

社會熱門新聞

前球星陳凱倫逼隊友妻　判刑1年6月定讞

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

嘉義某高中學生被打20多下巴掌　校方回應了

男闖紅燈連撞1死3傷　聊一半「詭異沉默」狂飆

快訊／毒犯撞警落跑　深夜台中南屯逮到人

無業男假扮AIT特工　騙倒反送中女孩

警專女涉開毒趴　又被爆疑似偷拍同學

即／新店1男2女遭陌生人持鋤頭襲擊　3路人送醫

即／天母知名冰品店凌晨火警！警消救援中

陸軍下士飆速100釀2死1傷！遭汰除判刑

快訊／女從國道三號汐止高架墜落亡

「駕駛如中邪」害礁溪1死3傷車禍！　友還原現場

打修杰楷王柏傑　陳亞豪：想捍衛自己

更多熱門

相關新聞

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

因為禁抖音以及罷韓爆紅的高雄網紅餐廳「釣客食堂」宣布停業了！他們今天（7日）在臉書發出訊息，表示因為不堪長期虧損及客流量稀少，所以決定在4月10日結束營業。

阿嬤養的狗！狗毛溼坐椅子上等乾

阿嬤養的狗！狗毛溼坐椅子上等乾

快訊／高雄跟進！擴大禁用辣椒粉、咖哩粉3個月

快訊／高雄跟進！擴大禁用辣椒粉、咖哩粉3個月

27年南霸天KTV走入歷史　土地現況曝光「價值上億」

27年南霸天KTV走入歷史　土地現況曝光「價值上億」

台積效應助漲房價　帶動今年高雄法拍市場轉旺

台積效應助漲房價　帶動今年高雄法拍市場轉旺

關鍵字：

高雄死亡車禍

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

鈊象變身「猛瑪象」　大方發股票「買一送一」+35元現金股息

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

前球星陳凱倫逼隊友妻　判刑1年6月定讞

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

明最冷！　下波「全台雨更大」

羽絨外套洗完變一坨一坨！內行揭3大忌

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

他見超商貨架旁一幕傻住　網笑：這是搬家

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面