震撼彈轟掉高雄軍火庫　擁「奧地利眼鏡蛇司令部」知名製槍師栽了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市警方接獲情資，施姓、呂姓男子擁槍自重，從事暴力討債擾亂社會治安，專案小組鎖定2人車上擁有大批軍火，日前持票執行攔捕，過程中遭呂男倒車衝撞，警方丟2發震撼彈強力壓制，分別於施嫌、呂嫌的轎車和住家抄出5把長短槍、127發子彈等證物，全案移送偵辦。

▲遭警方查獲的ACP9，是奧地利反恐專用衝鋒槍。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲呂嫌衝撞員警，警方丟2發震撼彈壓制。（圖／記者許宥孺翻攝）

施姓男子為特定營業場所幹部，與呂姓男子是朋友關係，保三總隊第二大隊接獲情資，2人擁槍自重，從事暴力討債與特定場所圍事，立即組成專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

▲▼警方於呂嫌車上起獲一把短槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

專案小組密集跟監蒐證，鎖定施嫌、呂嫌所駕駛的車輛內藏有大批軍火，2月29日深夜見呂嫌於鳳山區路邊停車講電話，3部車輛隨即上前包抄攔捕，呂嫌見狀，倒車意圖衝撞警方車輛，維安特勤隨即丟擲2發震撼彈強力壓制，並破窗逮捕呂嫌。另優勢警力又於鳳山區圍捕施嫌，當場逮下車搜身。

警方分別於施嫌車上起獲長槍1支、短槍1支、空氣手槍1支、子彈96發、各類刀械、討債本票、束帶、頭套等證物，於呂嫌車上起出短槍1支。

▲▼施嫌車上藏有大批軍火。（圖／記者許宥孺翻攝）

另又在施嫌住家查獲短槍1支、子彈31發、槍管3支、鑽孔機、砂輪機、改造槍械工具一批。警方偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例解送施嫌2人偵辦，並針對槍枝彈藥來源深入追查。