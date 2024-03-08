拜登發表國情咨文「川普紅帽」超搶鏡！　他震驚表情全被拍

▲拜登看見葛林（Marjorie Taylor Greene）戴著川普招牌紅色帽子，露出驚訝神情。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登7日晚間發表國情咨文（State of the Union），而共和黨眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）竟戴著川普招牌周邊商品、「讓美國再次偉大」的紅色帽子出席。總統穿越國會議員行列、走向演講台時，也忍不住被吸引，並且露出了吃驚的表情。

根據現場畫面，拜登看見葛林後，忍不住露出驚訝神情，隨後與對方交談了1、2句話，不過很快被葛林旁邊、迫切想要跟總統合照的女性給打斷。

Biden experiences Marjorie Taylor Greene in a MAGA hat at SOTU pic.twitter.com/vGtkBUJxSv — Aidan McLaughlin (@aidnmclaughlin) March 8, 2024

事實上，葛林除了戴著「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的帽子，也穿上訂製T恤，聲援已逝女大生萊莉（Laken Riley），她當時除了和總統交談，也把聲援徽章親手交給對方。

22歲的萊莉是喬治亞州奧古斯塔大學（Augusta University）的護理系學生，上月外出慢跑時，被一名來自委內瑞拉的非法移民殺害。此案發生後，共和黨多名領袖指控拜登邊境政策過於寬容，眾院則通過「萊莉法案」（Laken Riley Act），要求拘留任何犯下入室盜竊的移民。

根據CNN報導，在去年的國情咨文上，共和黨人士多次發聲詰問拜登，葛林也在總統提及各種議題時，對著演講台大喊大叫。她過去曾被指控發表煽動性與虛假言論。

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