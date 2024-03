「自由民主遭受攻擊」　拜登國情咨文籲援助烏克蘭抗俄

▲這是拜登就任以來發表的第3次國情咨文。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統拜登於美國當地7日晚間發表國情咨文,在演說一開始便提到,美國正面臨前所未有的時刻,「因為自由與民主在海內外皆受到攻擊」,俄羅斯總統普丁正在前進,烏克蘭可以透過更多援助進行自我防衛。語畢,他的這句話贏得如雷掌聲。

CNN分析,「美國正面臨前所未有的時刻」這句話,源自1941年時任美國總統小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)面臨希特勒在歐洲發動戰爭時所說的話。

"This is no ordinary moment," President Biden says in his State of the Union address. "Freedom and democracy are under attack both at home and overseas at the very same time." https://t.co/Qeu0XYbg9x pic.twitter.com/H9SAmbjkQv