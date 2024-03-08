拜登國情咨文狂批「前任」　川普反嗆史上最爛：國家恥辱！

▲ 川普在拜登發表國情咨文時不斷發文批評。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登7日發表國情咨文，提及援烏抗俄及國內經濟、移民、墮胎等議題，更多次暗諷前總統川普。川普對此發文砲轟，「這可能是有史以來最憤怒、最沒同情心且最爛的國情咨文」，「這是國家的恥辱！」

綜合《新聞周刊》等美媒，川普前一天就預告，會在自家社群平台Truth Social上即時回應拜登國情咨文，對內容進行事實查核，未料網站在7日演說開始前出現技術問題，故障長達約1小時，尚不清楚原因是川粉湧入導致過載或駭客攻擊，不過當晚大部分功能已復原。

川普在演說過程中不斷發文回擊，還嘲諷拜登咳嗽咳不停，並在結束後痛批，「這是一場憤怒、造成分化又充滿仇恨的演說」，「他幾乎沒提到移民問題，或者說是全球史上最糟糕的邊境問題。他永遠不會解決，也不想解決移民問題，他希望我們國家充滿移民。犯罪問題會上升到前所未有的程度，而且很快就會發生！」

拜登雖未直接點名川普，但演說中13度提及「前任」，論及北約議題時更批評川普向俄羅斯總統普丁低頭。川普對此則回應，「普丁入侵烏克蘭純粹是因為他不尊重拜登，這在川普政府時期是不會發生的，那4年內就沒有發生！」

川普當晚接受《福斯新聞》專訪更狠酸，拜登顯然患上末期「盲目反川症候群」（Trump derangement syndrome），只有彈劾才能治癒他，認為拜登反覆提及他是因為「我民調贏他14%」。

川普直言，「他很生氣，精神錯亂，而且幾乎對每個議題都扭曲事實」，「但他撐過來了，他還有呼吸，他們不用把他綁起來抬出去。除了這點以外，我認為他做得很糟糕。」