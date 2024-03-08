　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登國情咨文狂批「前任」　川普反嗆史上最爛：國家恥辱！

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲ 川普在拜登發表國情咨文時不斷發文批評。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登7日發表國情咨文，提及援烏抗俄及國內經濟、移民、墮胎等議題，更多次暗諷前總統川普。川普對此發文砲轟，「這可能是有史以來最憤怒、最沒同情心且最爛的國情咨文」，「這是國家的恥辱！」

綜合《新聞周刊》等美媒，川普前一天就預告，會在自家社群平台Truth Social上即時回應拜登國情咨文，對內容進行事實查核，未料網站在7日演說開始前出現技術問題，故障長達約1小時，尚不清楚原因是川粉湧入導致過載或駭客攻擊，不過當晚大部分功能已復原。

川普在演說過程中不斷發文回擊，還嘲諷拜登咳嗽咳不停，並在結束後痛批，「這是一場憤怒、造成分化又充滿仇恨的演說」，「他幾乎沒提到移民問題，或者說是全球史上最糟糕的邊境問題。他永遠不會解決，也不想解決移民問題，他希望我們國家充滿移民。犯罪問題會上升到前所未有的程度，而且很快就會發生！」

拜登雖未直接點名川普，但演說中13度提及「前任」，論及北約議題時更批評川普向俄羅斯總統普丁低頭。川普對此則回應，「普丁入侵烏克蘭純粹是因為他不尊重拜登，這在川普政府時期是不會發生的，那4年內就沒有發生！」

川普當晚接受《福斯新聞》專訪更狠酸，拜登顯然患上末期「盲目反川症候群」（Trump derangement syndrome），只有彈劾才能治癒他，認為拜登反覆提及他是因為「我民調贏他14%」。

川普直言，「他很生氣，精神錯亂，而且幾乎對每個議題都扭曲事實」，「但他撐過來了，他還有呼吸，他們不用把他綁起來抬出去。除了這點以外，我認為他做得很糟糕。」

ET快訊
張學友連2天腹瀉確診　取消3場演唱會「我失守了」：對不起
快訊／台鐵死傷事故！　列車延誤80分鐘
快訊／丟丟妹與男友遭球棒毆打
快訊／聯電股東會紀念品出爐
2000人裸體郵輪！　他揭船上生活：老婆很喜歡
柯志恩問打詐成效　陳建仁端「台股2萬點」反問：妳不喜歡嗎？
學霸小兒子有喜！　徐乃麟將二度當公公「家裡變聯合國」
買未上市股票　她慘被騙3500萬
林襄粉色隊服初登場　開心喊：我應該沒有跳錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本網友票選「鳥山明最有名作品」排行榜　第一名七龍珠

鳥山明過世震撼全球　美歐媒體報導封「傳奇漫畫家」

廉航飛機空調故障　女困「悶熱機艙3小時」呼吸困難昏厥：快沒命

拜登國情咨文狂批「前任」　川普反嗆史上最爛：國家恥辱！

拜登宣布加薩建港　正告以色列「兩國方案才是出路」

2000人裸體郵輪！他揭船上生活「推翻一票人想像」：老婆很喜歡

日本藝妓遭「撕破和服」菸蒂塞衣領　京都祇園小巷4月起禁遊客進入

日2歲童深夜「偷溜外出」！慘遇肇逃　爆頭倒大馬路慘死

短裙妹飆車炫技「小褲褲露出來」　網友：無法專心開車

被梅西救了一命！90歲奶奶逃過哈瑪斯槍口　驚險過程曝光

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

男搶到IU演唱會門票歡呼　公司同事為他拍手祝賀XD

日本網友票選「鳥山明最有名作品」排行榜　第一名七龍珠

鳥山明過世震撼全球　美歐媒體報導封「傳奇漫畫家」

廉航飛機空調故障　女困「悶熱機艙3小時」呼吸困難昏厥：快沒命

拜登國情咨文狂批「前任」　川普反嗆史上最爛：國家恥辱！

拜登宣布加薩建港　正告以色列「兩國方案才是出路」

2000人裸體郵輪！他揭船上生活「推翻一票人想像」：老婆很喜歡

日本藝妓遭「撕破和服」菸蒂塞衣領　京都祇園小巷4月起禁遊客進入

日2歲童深夜「偷溜外出」！慘遇肇逃　爆頭倒大馬路慘死

短裙妹飆車炫技「小褲褲露出來」　網友：無法專心開車

被梅西救了一命！90歲奶奶逃過哈瑪斯槍口　驚險過程曝光

鳥山明病逝！陸外交部表達深切哀悼　曾赴陸旅遊借鑑「西遊記」

台鋼雄鷹許多隊史「首」紀錄即將誕生　推出「群鷹五首」預測活動

兩岸瀕臨動武「國防部長睡不好」　陸委會：目前兩岸情勢應該可控

日本網友票選「鳥山明最有名作品」排行榜　第一名七龍珠

政院打詐資料夾竟藏柯文哲競選廣告　陳建仁皺眉傻眼：我也嚇一跳

紙風車屏東團 「阿猴落地掃」　3／9屏菸1936文化基地首演

假的！「台北市警察局反詐中心」粉絲團上線　北市警局：沒這單位

藍委喊公衛要領先「美頭頸癌70％、台30%」　陳建仁嚇壞：別領先這個

蘇丹紅與咖啡、茶列同級致癌物　王鴻薇：食安辦變愚人辦！廢掉算了

小姊弟遇火災重度燒燙傷　媽媽、4位姨媽秒「剃髮捐頭皮」

飼主帶薩摩耶回家第一天　幼汪狂定格不動：這是哪

國際熱門新聞

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

即／鳥山明病逝　航海王作者500字悼念摯友

網紅最慘一夜情　男方「2秒繳械、1發結束」

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

A&F股價「狂漲近400%」勝過輝達

短裙妹飆車炫技　小褲褲露出來了

美聯航客機「起飛後」輪胎掉落！多車遭砸毀

8歲童飛出旋轉溜滑梯　頭部重摔墜地亡

被梅西救了一命！90歲奶奶逃過哈瑪斯槍口

罕病女拿270萬補助　被抓包是跑步達人

2千人裸體郵輪　他揭內幕：老婆很喜歡

女老師沒笑容、沒打招呼　家長公審被戰翻

更多熱門

相關新聞

拜登國情咨文　堅決維護台海和平穩定

拜登國情咨文　堅決維護台海和平穩定

美國總統拜登今晚在國情咨文中表示，堅決反對中國不公平經濟行為，確保美國最先進技術不能用於中國武器，並堅決維護台海和平穩定。這是拜登首次在國情咨文中談及台海安全。

輪椅女搭飛機摔死　家屬向廉航求償數百萬

輪椅女搭飛機摔死　家屬向廉航求償數百萬

男童去鄰居家摸狗　被哈士奇、德國牧羊犬咬死

男童去鄰居家摸狗　被哈士奇、德國牧羊犬咬死

拜登演講「川普紅帽」超搶鏡！

拜登演講「川普紅帽」超搶鏡！

電子煙倉庫爆炸　19歲男被飛300多公尺碎片爆頭

電子煙倉庫爆炸　19歲男被飛300多公尺碎片爆頭

關鍵字：

拜登國情咨文拜登北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

冰箱食物被偷吃！她加瀉藥抓人　學姐拉不停嗆告

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

丫頭4點聲明「確認此次票作廢」

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

鈊象變身「猛瑪象」　大方發股票「買一送一」+35元現金股息

明最冷！　下波「全台雨更大」

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面