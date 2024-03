▲美國總統拜登7日晚間發表國情咨文。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統拜登在美國當地7日晚間(台灣8日上午)發表國情咨文,但就在他的演說期間,美國多個政府網站同時掛掉,原因不明。

BNO NEWS等報導,這些網站包括美國聯邦緊急事故管理總署(FEMA)、國土安全部(DHS)、美國移民暨海關執法局(ICE)、特勤局(Secret Service)。

上述官網癱瘓的原因尚不清楚,不過就短暫掛掉之後,已經恢復正常。

JUST IN: Multiple government websites, including DHS, ICE, FEMA and the Secret Service, are down. Cause unknown pic.twitter.com/0MhhxdFtmJ