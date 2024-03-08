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電子煙倉庫爆炸碎片雨四射　19歲男被「飛300多公尺碎片」爆頭亡

電子煙倉庫爆炸碎片雨四射　19歲男被「飛300多公尺碎片」爆頭亡。（圖／翻攝自X）

▲密西根州一間電子煙倉庫爆炸。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州一間電子煙倉庫突然發生大火，由於倉庫內儲存大量可燃材料引發爆炸，導致一名距離倉庫約1千英尺（近305公尺）的19歲少年意外被電子煙瓶罐碎片砸中，重傷不治身亡。

位於克林頓鎮(Clinton Township)的Select Distributors與Goo Smoke Shop倉庫4日晚間8時50分左右發生爆炸，當時在附近洗車店的19歲男子透納(Turner Lee Salter)慘被碎片擊中頭部身亡。

警方原本以為透納是在街上遭人槍殺，沒想到竟然是被1千英尺外的倉庫爆炸碎片擊中。消防隊隊長鄧肯(Tim Duncan)表示，他們同仁抵達現場時，發現大量碎片與瓶罐被爆炸射出，「我們有多輛消防車與警車被擊中」，還有一名消防員臉部被飛散碎片割傷。

當局表示，他們在距離倉物約2英里外仍有發現電子煙瓶罐，後來一共蒐集到25個被射出的瓶罐，倉庫所有工作人員已被安全疏散。透納意外死亡的消息傳出後，社區教會在網路上向他哀悼，形容他生前是一個虔誠的教徒，且是一名非常可靠和負責任的好青年。

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關鍵字：

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