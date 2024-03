電子煙倉庫爆炸碎片雨四射　19歲男被「飛300多公尺碎片」爆頭亡

▲密西根州一間電子煙倉庫爆炸。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

美國密西根州一間電子煙倉庫突然發生大火,由於倉庫內儲存大量可燃材料引發爆炸,導致一名距離倉庫約1千英尺(近305公尺)的19歲少年意外被電子煙瓶罐碎片砸中,重傷不治身亡。

位於克林頓鎮(Clinton Township)的Select Distributors與Goo Smoke Shop倉庫4日晚間8時50分左右發生爆炸,當時在附近洗車店的19歲男子透納(Turner Lee Salter)慘被碎片擊中頭部身亡。

Turner Lee Salter, 19, of Clinton Township, MI, was killed while at car wash by shrapnel from explosions at a vaping storage site. He was a devout Christian, a member of Faith Baptist Church. He enjoyed bowling, photography, gardening, planting trees. https://t.co/OSXK6livRc pic.twitter.com/OK6oHtu8Ae