拜登國情咨文首提「台海和平」　聚焦俄烏、砲轟川普

▲美國總統拜登於美國當地7日晚間發表國情咨文。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登7日發表國情咨文，期間提及堅決維護台海和平穩定，這是他第一次在國情咨文演說談及台海安全。這是他就任總統以來的第3場國情咨文演說，在長達68分鐘談話中，提及援烏抗俄、美國經濟、移民、墮胎等議題，同時在沒有點名前總統川普姓名的狀態下，猛烈抨擊川普。

►呼籲援烏抗俄

拜登在演說一開始便提到，美國正面臨前所未有的時刻，「因為自由與民主在海內外皆受到攻擊」，俄羅斯總統普丁正在前進，烏克蘭可以透過更多援助進行自我防衛，呼籲美國持續向烏克蘭提供援助。

他稱國情咨文的目的在於喚醒國會，提醒美國人民「民主正處於危險之中」。他指出，「如果在這間房間內，有人認為『普丁會在烏克蘭停下腳步，我向你保證，他不會』。」

►首度提及台海安全

拜登表示，「我們支持台灣海峽和平穩定」，他已重振美國與太平洋地區的夥伴關係與聯盟，包括印度、澳洲、日本、南韓、太平洋島國等，確保美國最先進技術不能在中國使用。

他也說，美國擁有最棒的經濟，國內生產毛額（GDP）在他上任之後便有所提升，對中國貿易逆差降至10多年來低點，且堅決反對中國不公平經濟行為。

▲拜登首次在國情咨文演說提及台海和平。（圖／路透）

►挑戰川普

拜登整場演說並未提及川普姓名，但毫無疑問，川普是這場國情咨文的重心，也使這場演說成為最具政治色彩的演說之一。

在事先準備好的講稿中，拜登13度提及「我的前一任」，抨擊川普掩蓋2021年1月6日國會大廈襲擊事件的真相，以及川普鼓勵俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國相關言論，還把國會未能向烏克蘭提供更多援助一事怪在川普頭上。

►非典型國情咨文演說

國情咨文演說通常形式上較為古板，有一系列可預測的政策與建議，但7日這場演說並非如此，拜登多次偏離腳本，即興發揮，在稅收、社會保障、移民議題上與共和黨人交鋒。

►海外情勢

美國國情咨文演說原本的受眾為國會與美國人民，通常焦點會在美國境內，但受到俄烏戰爭、以色列與哈瑪斯戰爭等國際情勢影響，拜登這次演說出現外交事務內容較多、甚至成為國情咨文一開頭的內容，即便這並非美國選民們最關心的議題。

拜登明確表示，必須允許更多人道主義援助進入加薩，宣布指示美軍在加薩建造臨時港口，允許更多食物、水、藥品進入加薩走廊。

►太老不適合當總統？

外界對於拜登年齡與是否適合擔任總統的質疑已經成為選情一大焦點，其實在國情咨文演說中，除了總統演說內容，說話方式與模樣也是一大重要因素，而拜登周四的表現顯得精力充沛。

拜登與川普同樣面臨年事已高的問題，拜登在演說中也試著化解這項外界疑慮，並把問題轉移至對手身上，「當到了我這個年紀，某些事情會變得比以往任何時候都更清晰，國家面臨的不是我們有多老，而是我們的想法有多老。」