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拜登任內最重要演說！「國情咨文」將登場　7大重點一次看

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登將於美東時間7日晚間9時（台灣時間8日上午10時）發表國情咨文（State of the Union），這被形容是他任內最重要的一次演說，因為必須呼籲選民讓自己連任。CNN也根據白宮資訊及官員說法，整理出這次談話的7大預期重點。

►以色列
拜登將宣布在加薩建立人道主義援助港口，包括「能夠每日提供額外數百輛卡車援助物資」的臨時碼頭。

►移民問題
拜登此前反覆呼籲共和黨通過嚴格邊境安全措施，他在國情咨文也將談到延伸的邊境安全問題。此外，總統也在考慮對此採取行政命令。

►醫療保健
拜登可能強調政府為了降低藥品價格、擴大醫療保險付出的努力。

►經濟
 拜登將提到，相對於共和黨執政時期，他的經濟政策如何讓年輕人受惠，以及如何試圖取消學生貸款債務。拜登也會談論「後疫情時代」經濟復甦的功勞。此外，也將提到住房政策、富人課稅等議題。

►高齡問題
拜登將在演說中含蓄承認自己的年齡議題，同時抨擊今年總統大選最可能的對手川普。不過，據悉他不會直接提及前總統的名字。

►生育權利
2022年6月24日，美國最高法院推翻了1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的歷史性裁決，終止憲法對於全美各州墮胎權的保障。如今，拜登將運用生育權利議題的政治力量，誓言若國會通過此類立法，將「恢復羅訴韋德案」的法律地位」。

►強大的民主
拜登將談論民主威脅及民主的重要性。他將指出，國家必須保持團結，以確保民主持續壯大，也會反覆表明自己的連任將是代表「整個美國」，而不僅僅是傾向支持民主黨或共和黨的州。

演講結束後，阿拉巴馬州參議員布里特（Katie Britt）預計作為代表，發布共和黨的回應，預計抨擊拜登處理邊境與外交政策的方式。此外，川普6日就在自創社群媒體「真實社群」（TRUTH Social）表示，他將在網路上即時回應拜登的國情咨文演說內容。

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