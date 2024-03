拜登國情咨文民主黨女議員「白衣示威」　爭取女性墮胎權

▲數十名民主黨女議員身穿白衣,爭取女性墮胎權。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

美國總統拜登7日發表任內最後一場國情咨文演說,期間場內有數十名民主黨女議員身穿「白色服裝」,旨在引起人們對女性權利的關注,包括生育和墮胎權。

根據《紐約郵報》報導,美國最高法院在2022年推翻了1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的歷史性裁決,終止憲法對於全美各州墮胎權的保障。

此外,阿拉巴馬州最高法院上月的爭議性判決,將體外人工受精(IVF)過程中的冷凍胚胎視為「兒童」,因此毀壞胚胎可能有違法受罰的風險,導致州內提供人工受孕服務的診所為規避訴訟風險紛紛終止服務,此舉間接影響該州女性的生育權,引發全國熱議。

As the hours count down to President Biden's State of the Union, I've joined my @DemWomenCaucus colleagues in all white to symbolize our joint commitment to women's rights. We will never stop advocating for women, from reproductive rights to workplace equality. pic.twitter.com/GhNfORwvYW