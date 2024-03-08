拜登國情咨文民主黨女議員「白衣示威」　爭取女性墮胎權

▲數十名民主黨女議員身穿白衣，爭取女性墮胎權。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國總統拜登7日發表任內最後一場國情咨文演說，期間場內有數十名民主黨女議員身穿「白色服裝」，旨在引起人們對女性權利的關注，包括生育和墮胎權。

根據《紐約郵報》報導，美國最高法院在2022年推翻了1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的歷史性裁決，終止憲法對於全美各州墮胎權的保障。

此外，阿拉巴馬州最高法院上月的爭議性判決，將體外人工受精（IVF）過程中的冷凍胚胎視為「兒童」，因此毀壞胚胎可能有違法受罰的風險，導致州內提供人工受孕服務的診所為規避訴訟風險紛紛終止服務，此舉間接影響該州女性的生育權，引發全國熱議。

As the hours count down to President Biden's State of the Union, I've joined my @DemWomenCaucus colleagues in all white to symbolize our joint commitment to women's rights. We will never stop advocating for women, from reproductive rights to workplace equality. pic.twitter.com/GhNfORwvYW — Robin Kelly (@RepRobinKelly) March 8, 2024

為爭取女性為自己身體作主的權利，民主黨婦女議員和支持墮胎權的議員計劃這次集體穿著白衣的活動，象徵他們對婦女權利的共同承諾，並將持續為女性發聲。

事實上，這不是女性第一次以「白色」來表現女性的團結，2019年美國前總統川普國情咨文演講中，也有數十名女議員一席白衣出席，以服裝代替言語為自己發聲。