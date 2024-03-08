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「台灣巨蛋破10顆」他一查驚呆！PTT愣了：不只台北、高雄有？

▲▼台北大巨蛋,遠雄大巨蛋,松菸,松山文創園區。（圖／記者邱顯燁攝）

▲台北大巨蛋。（圖／記者邱顯燁攝）

記者朱祖儀／綜合報導

隨著台北大巨蛋啟用，現在台中、新北也準備加入行列，分別開始規畫動工蓋巨蛋。但日前一名網友就指出，上網一查才發現其實很多縣市都已經有「巨蛋」，算一算已經有10顆巨蛋，不禁好奇其中誰最沒用？不少人看到傻眼表示，「原來台灣這麼多顆蛋？」「除了台北跟高雄，其他地方也有？」

有網友在PTT發文表示，上網一查才發現「原來台灣一堆蛋」，包括台北大巨蛋、台北小巨蛋、林口小巨蛋、桃園巨蛋、竹北巨蛋、苗栗巨蛋、台南小巨蛋、高雄巨蛋、花蓮小巨蛋、金門小巨蛋等，還不包括未完工的台中巨蛋以及新北巨蛋，讓他忍不住好奇「台灣最沒用的巨蛋是哪個？」

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眾人看到後驚訝表示，「台南的蛋在哪裡…我生活27年未聞」、「養蚊子，填預算」、「再怎麼排也排不到高雄吧」、「台南有？」「除了台北高雄，還真不知道其它縣市有」、「高雄巨蛋不就靠百貨公司來賺錢嗎」、「台中還有沒蓋好的大巨蛋」。

盤點台灣巨蛋

其實台灣所稱的「巨蛋」泛指大型室內體育館，隨著台北小巨蛋落成之後，也延伸到舉辦小型體育賽事的多用途體育館。

台北大巨蛋

目前為台灣最大的室內運動場館，可舉辦棒球、足球、壘球、演唱會、國際展覽、大型集會等活動。

可容納人數：固定總席次40575席、演唱會含平面區席次59833席

台北小巨蛋

主要為各類體育運動及演唱會等活動，另設有全場結冰功能，可供舉行冰上活動之用。

可容納人數：15000人

▲▼ 台北小巨蛋,小巨蛋,巨蛋,東森,場館,台北（圖／記者姜國輝攝）。

▲台北小巨蛋辦過許多體育賽事、演唱會。（圖／記者姜國輝攝）。

林口小巨蛋（國立體育大學綜合體育館）

常用於舉辦演唱會、體育比賽等活動。

可容納人數：15000人

桃園巨蛋（桃園市立綜合體育館）

是多功能室內體育場與表演場所。

可容納人數：15000人

竹北巨蛋（新竹縣體育館）

場館屬多功能使用，可舉辦運動賽事、晚會、展覽、辦桌，為配合2017年夏季世界大學運動會賽事需求，館內設置多功能球場、桌球室、柔道技擊室等。

可容納人數：8000人

苗栗巨蛋（苗栗縣立體育場巨蛋體育館）

屬於多功能綜合體育館，目前多舉辦體育賽事。

可容納人數：觀眾席7788位，其中固定座位6034位、活動座椅1624位、貴賓席56位、記者席65位

台南巨蛋（大台南會展中心）

屬於複合式多功能用途的會展中心，可舉辦運動賽事、演唱會、展覽等活動。

可容納人數：可容納600個標準攤位，室內展場採無柱空間最多可容納5000人進場

高雄巨蛋（高雄市現代化綜合體育館）

屬於「健康、休憩、購物」三合一的多功能體育園區，可辦演唱會、體育比賽等活動。

可容納人數：15000人

花蓮小巨蛋（花蓮縣立體育館）

屬於多功能綜合體育館，可舉辦體育賽事、頒獎活動。

可容納人數：3800人

金門小巨蛋（金湖綜合體育館）

館內有伸縮看台、舞蹈教室、健身中心、會議室、桌球室、跆拳道、柔道等空間，可舉辦體育、文化活動。

可容納人數：A館可容納3500人、B館可容納566人

▼台灣目前有10顆巨蛋。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼巨蛋。（圖／翻攝自維基百科）

除了這10個巨蛋之外，台中巨蛋經過19年規劃，將於今年3月11日正式開工，預計建造可容納15500人的主場館，以及容納5000人的副場館；新北市體育局近來也指出，正在初步規劃新北巨蛋，希望籌建可容納5萬人的大巨蛋，選址優先考量捷運路線旁。

但消息曝光後，有些網友擔憂「台灣這麼小，要這麼多巨蛋幹什麼」、「蓋大巨蛋不如先多蓋捷運」、「觀眾不能三萬以上算巨蛋嗎」，但也有人認為，「雙北的人口及交通環境覺得撐得起來」、「感覺是為了拚觀光吧，如果後續規畫得好，其實還是可以的」。

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