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新北行動治理前進樹林　侯友宜：儘速解決在地問題

▲新北行動治理前進樹林。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市長侯友宜今天赴樹林與里長進行座談。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024年新北市行動治理座談會議持續進行，7日市長侯友宜前往樹林區，與當地里長們進行面對面座談表示，樹林與鄰近的土城、三峽、鶯歌三區共同發展，未來隨著捷運萬大樹林線興建，將使樹林地區的交通更便捷。此次座談不僅希望讓未來樹林區的規劃更完善，也要積極解決污水下水道、道路拓寬、新建活動中心、公園美化等在地問題，為樹林居民帶來完善、安全的生活環境。

侯友宜對於萬大樹林線的規劃說明，除樹林線應儘速完工外，對於樹林柑園等重要精華地區，週邊的規劃也應更詳盡。另外，對於地方建設，侯友宜也提醒各局處務必事前辦理會勘，與居民積極溝通取得合適的解決方式，並在合法性下加快行政效率，讓樹林的發展更蓬勃。

座談會上，許多里長關心的污水下水道工程規劃施作進度，侯友宜表示，污水問題是不僅影響環境更可能孳生蚊蟲，責成水利局應盡速辦理會勘及規劃施作，維護居民的環境。

▲新北行動治理前進樹林。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜透過行動治理座談讓樹林區域發展更完善。

對此，水利局表示，污水下水道工程第一期已於2012至2023年全部執行完畢，共計完成７個標案；第二期工程預計開辦8個標案，其中第17標已於2024年2月20日開工，後續樹林第二期第15標將配合捷運工程，預計於2025年委請顧問公司進行設計作業，並於2026年辦理上網招標。

會中里長們也就道路拓寬工程、公園開發計畫共構地下停車場、租借活動中心費用等議題進行討論，市府團隊也逐一回應，並對於重要案件持續列管。另如公園開發計畫共構停車場等，侯友宜提醒，除評估施作可行性外，更要就公園及週遭環境做整體性的設計，讓建設更完善。

對於里長反映樹林地區新建活動中心議題，其中因興建三鶯二橋而拆除的西園活動中心新建進度，民政局回應，目前已完成規劃設計取得建築執照，並由區公所辦理工程招標事宜，預計3月中公告招標。此外，有關里長建請於樹林區第八平面停車場規劃活動中心的需求，民政局說，目前該用地相關變更計畫正在內政部營建署審議，將在都市計畫發布實施後，由區公所提報市府財政收支及公有建物聯審機制，辦理興建審查。

▲新北行動治理前進樹林。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜率市府團隊與樹林區里長們針對在地建設逐一討論。

為提供市民舒適的活動空間市府團隊也興辦許多利民建設，除2023年底完工啟用的山佳市民活動中心，長壽市民活動中心也將在今年4月底落成。此外「長壽公園」地下停車場，也預計今年4月完工，預計可提供225格汽車、105格機車停車位。而市府也將規劃在「樹林生命紀念館」樹美樓後方空地增設環保葬區，預計2024年底前完工。

民政局表示，樹林區從2019年至2023年里長總計提出125案，已解列121案，執行達成率96%，市府團隊將繼續秉持積極態度，傾聽里長、基層的意見，解決市民的大小問題。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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