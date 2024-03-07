家暴男淋汽油自焚遭逮　新北社會局：配偶已離家維護自身安全

▲家暴男淋汽油到新北市社會局企圖自焚 。（圖／記者陳以昇攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市板橋區中正路社會局家暴暨性侵害防治中心，驚傳有人要自焚。1名72歲謝姓男子今7日下午3時全身淋滿汽油後衝進家防中心，社工及民眾聞到汽油味趕緊報警。對此，新北家防中心表示，該男子與配偶有家庭暴力事件，經確認該家庭人已受到保護，但今日行為人則發生自焚事件。目前謝男已被帶回派出所問訊，將依公共危險罪移送偵辦。

新北市板橋區一名72歲謝姓男子被通報家暴，新北市社會局依法介入，但他卻不滿社工介入處理，今（7）日下午4時許，先買了汽油淋在身上，跑到中正路社會局內企圖點火自焚，警方獲報到場強行將他壓制逮捕，目前謝男已被帶回派出所問訊，將依公共危險罪移送偵辦。

新北家防中心說明，該案行為人為家庭暴力相對人，家防中心今年2月29日接獲通報，行為人與配偶有家庭暴力事件，經主責社工與被害婦女及子女確認暴力狀況、案家保護功能後，婦女於3月6日離家以維護自身安全，今日即發生行為人之淋汽油欲自焚事件。

家防中心呼籲該行為涉及妨害公共安全，民眾應以理性方式面對家庭互動之衝突，勿以報復手段波及其他無辜民眾及執行公務之社工人員。