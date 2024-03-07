　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北行動治理前進土城　侯友宜：全力推動捷運建設

▲新北行動治理前進土城。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市長侯友宜今天率市府團隊至土城區進行行動治理座談會。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府積極傾聽民意，市長侯友宜今（7日）率市府團隊前往土城區進行行動治理座談，與在地里長們就各項議題交換意見。侯友宜表示，土城交通建設除既有的土城交流道、捷運板南線，市府團隊正全力推動萬大中和線、新北樹林線、三鶯線，未來再加上國道3號金城交流道及泰板輕軌，將完善土城交通路網，帶動城市發展。

侯友宜表示，土城區近年隨著捷運、交通路網逐漸完善，加上土城醫院、運動中心、AI全方位智慧園區、聯合開發案等重大建設陸續完成，人口逐年增長，成為許多青年移居的新選擇，市府團隊會持續與里長攜手合作為市民打拚，盼翻轉土城工業區舊印象為新興科技城市。

▲新北行動治理前進土城。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市府團隊會持續與里長攜手合作為市民打拚，翻轉土城新風貌。

有關里長建議於土城司法園區內設置媲美大安森林公園的大型森林親子特色主題公園，侯友宜指出，土城市區難得有一塊腹地廣大之處可以做公園綠地使用，責成地政局廣納地方民眾意見，協助於內政部召開區徵案工作小組提案預留公園綠地等空間，提供土城地區居民運動休憩的好去處。

另外，里長們也關心公館溝環境整治及污水下水道進度，水利局指出，公館溝沿線集水區範圍約有1萬9702戶接管戶數，目前已接管1萬801戶，未來將持續由板橋三期三標（施工中）及土城暫緩區（上網招標中）辦理接管，上開標案預計2026年完工，接管將可達1萬7732戶，完成率約可達90%，以達削減污染源，改善公館溝水質，提早完成水清淨環境為目標。

民政局表示，土城區自2019年啟動行動治理至今共計提案129案，其中已完成122案，執行率達95%，市府團隊持續以積極的態度解決市民反映的大小事。

▲新北行動治理前進土城。（圖／新北市民政局提供）

▲里長的小事就是市府的大事，侯友宜感謝里長們反映民眾需求。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►2024萬金石馬拉松3／17登場　新北警交通管制措施一次看

►快訊／基隆也跟進！長照機構、社區關懷據點禁用辣椒粉、咖哩粉

►快訊／基隆市也跟進！營養午餐即起禁用3個月辣椒粉、咖哩粉

►基隆某國中爆校外霸凌！拉長涉案少年輔導　謝國樑籲修法嚴懲

ET快訊
「4生肖」3月桃花狂炸
國王大惡耗！林書豪東超全泡湯
離奇！女子從國道高架墜落死亡
丫頭送員工IU門票！遭網圍攻「拿公關票」　親上火線解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北行動治理前進樹林　侯友宜：儘速解決在地問題

新北行動治理前進土城　侯友宜：全力推動捷運建設

慶祝石門水庫營運60年　媽祖水域遶境3／12擴大舉辦

深夜透天厝火災濃煙狂竄　8顆住警器救屋主全家5人

廢棄傢俱如何處理？　桃園環保局報您知

快訊／基隆也跟進！長照機構、社區關懷據點禁用辣椒粉、咖哩粉

桃園土地公文化館3／9-10「做牙趴」　市集＋表演歡迎鬥鬧熱

體驗祈龜盛宴　八德祈龜文化活動3／10登場

迎接植樹節　福容桃園店免費送「愛地球植物盆栽」

龍來運轉！　台塩海洋鹼性離子水11度蟬聯大甲媽遶境指定用水

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

南韓貓熊「福寶」4月回大陸！相關周邊狂賣　經濟效益驚人

新北行動治理前進樹林　侯友宜：儘速解決在地問題

新北行動治理前進土城　侯友宜：全力推動捷運建設

慶祝石門水庫營運60年　媽祖水域遶境3／12擴大舉辦

深夜透天厝火災濃煙狂竄　8顆住警器救屋主全家5人

廢棄傢俱如何處理？　桃園環保局報您知

快訊／基隆也跟進！長照機構、社區關懷據點禁用辣椒粉、咖哩粉

桃園土地公文化館3／9-10「做牙趴」　市集＋表演歡迎鬥鬧熱

體驗祈龜盛宴　八德祈龜文化活動3／10登場

迎接植樹節　福容桃園店免費送「愛地球植物盆栽」

龍來運轉！　台塩海洋鹼性離子水11度蟬聯大甲媽遶境指定用水

天冷喝熱湯暖身？營養師：常喝熱湯恐增罹患食道癌風險

快訊／台積電ADR美股「148.97美元創新高」　市值突破7700億美元

遭虧「真正的醫生」！韓國未罷工醫師個資遭肉搜　匿名醫：很害怕

「403快來取貨！」他見超商貨架旁一幕傻住　眾人笑瘋：這是搬家

昔兩岸童裝龍頭　麗嬰房宣布二度減資：今年中國再關百店

媳婦不聽話狂頂嘴　婆婆頭疼「兒娶到恰查某」吐1句話被網嗆爆

快訊／天母知名冰品店「凌晨火警」！現場濃煙狂竄　警消救援中

寒流卻洗冷水澡！港湖突停供瓦斯　蔣萬安深夜急回：陸續恢復中

知名品牌A＆F股價「狂漲近400%」　勝過輝達！

寒流來襲⋯內湖、南港無預警「瓦斯斷供」　議員曝原因：管線施工影響

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

慶祝石門水庫營運60年　媽祖水域遶境擴大舉辦

深夜透天厝火災濃煙狂竄住警器救5人

桃園土地公文化館　3/9-10「做牙趴」

基長照機構、社區關懷點禁辣椒咖哩粉

新北行動治理前進樹林　侯友宜：儘速解決在地問題

體驗祈龜盛宴　八德祈龜文化活動3/10登場

新北行動治理前進土城　侯友宜：全力推動捷運建設

廢棄傢俱如何處理？　桃園環保局報您知

黃偉哲趕回台南直奔五妃街塌陷工地視察

台南五妃街工地塌陷居民憂成大直災民！

台塩海洋鹼性離子水11度蟬聯大甲媽遶境指定用水

台灣燈會台南安平燈會表演團隊加碼演出

大仁科大大師講座　郭志峰分享斜槓人生

台南勞局公布春安「勞動條件檢查」執行成果

更多熱門

相關新聞

萬金石馬拉松3／17登場　交管一次看

萬金石馬拉松3／17登場　交管一次看

新北市萬金石馬拉松賽事將於17日起跑，為提升賽事品質並保護選手安全，沿線賽道依國際規格進行封路交管，主要路線為臺2線（基金、淡金公路），為基隆與淡水往返之交通要道，將針對競賽路線（萬里往石門方向）實施道路封閉及對向道路（石門往萬里方向）實施單線雙向調撥通行，由金山警分局縝密規劃警力、義交投入安全維護和交通疏導工作，管制時間預計將從17日2時起至14時止，請用路人提前改道。

家暴男淋汽油自焚遭逮　新北社會局：配偶已離家維護自身安全

家暴男淋汽油自焚遭逮　新北社會局：配偶已離家維護自身安全

傳掛號費漲至170到500元之間　侯友宜提醒：程序要做好

傳掛號費漲至170到500元之間　侯友宜提醒：程序要做好

新北首家綜合式長照機構　「鑫淼天使居」落成

新北首家綜合式長照機構　「鑫淼天使居」落成

新北首家非營利綜合長照機構落成

新北首家非營利綜合長照機構落成

關鍵字：

新北行動治理里長座談侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

即／新店1男2女遭陌生人持鋤頭襲擊　3路人送醫

礁溪老爺酒店4/7起「封館整修2個月

丫頭送員工IU門票！遭網友圍攻「拿公關票」

西施買檳榔送熱舞！車前猛搖爆紅

即／9縣市低溫特報！急凍跌破10度

爆料唐鳳一定下台！郭正亮：藍綠難得共識

快訊／女從國道三號汐止高架墜落亡

學韓韶禧叼筆蓋？　迪麗熱巴咬餅乾被罵：氣質仿不了

熱門車牌BMW底價3000元起　11日開放競標

重回7年前設計！　iPhone 16 最新諜照曝光

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面