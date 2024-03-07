新北行動治理前進土城　侯友宜：全力推動捷運建設

▲新北市長侯友宜今天率市府團隊至土城區進行行動治理座談會。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府積極傾聽民意，市長侯友宜今（7日）率市府團隊前往土城區進行行動治理座談，與在地里長們就各項議題交換意見。侯友宜表示，土城交通建設除既有的土城交流道、捷運板南線，市府團隊正全力推動萬大中和線、新北樹林線、三鶯線，未來再加上國道3號金城交流道及泰板輕軌，將完善土城交通路網，帶動城市發展。

侯友宜表示，土城區近年隨著捷運、交通路網逐漸完善，加上土城醫院、運動中心、AI全方位智慧園區、聯合開發案等重大建設陸續完成，人口逐年增長，成為許多青年移居的新選擇，市府團隊會持續與里長攜手合作為市民打拚，盼翻轉土城工業區舊印象為新興科技城市。

▲新北市府團隊會持續與里長攜手合作為市民打拚，翻轉土城新風貌。

有關里長建議於土城司法園區內設置媲美大安森林公園的大型森林親子特色主題公園，侯友宜指出，土城市區難得有一塊腹地廣大之處可以做公園綠地使用，責成地政局廣納地方民眾意見，協助於內政部召開區徵案工作小組提案預留公園綠地等空間，提供土城地區居民運動休憩的好去處。

另外，里長們也關心公館溝環境整治及污水下水道進度，水利局指出，公館溝沿線集水區範圍約有1萬9702戶接管戶數，目前已接管1萬801戶，未來將持續由板橋三期三標（施工中）及土城暫緩區（上網招標中）辦理接管，上開標案預計2026年完工，接管將可達1萬7732戶，完成率約可達90%，以達削減污染源，改善公館溝水質，提早完成水清淨環境為目標。

民政局表示，土城區自2019年啟動行動治理至今共計提案129案，其中已完成122案，執行率達95%，市府團隊持續以積極的態度解決市民反映的大小事。

▲里長的小事就是市府的大事，侯友宜感謝里長們反映民眾需求。