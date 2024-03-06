黑幫襲機場！海地緊急狀態「總理卻神隱」　被擋國門外無法降落

▲ 海地因幫派動亂進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

我友邦海地爆發動亂，2座最大監獄數千名囚犯越獄，3日起全國進入72小時緊急狀態，期間首都太子港暴力事件持續升級，出訪國外的總理亨利（Ariel Henry）卻始終神隱，直到6日終於現身波多黎各，卻因武裝份子企圖攻佔機場而無法回國。

綜合《路透》等外媒，亨利上周前往圭亞那出席地區峰會，接著赴肯亞簽署一項協議，同意成立由聯合國支持的多國安全部隊，協助打擊海地幫派，此後卻下落不明。

在他出訪期間，海地幫派G9聯合會首腦切里齊爾（Jimmy Cherizier）率黑幫份子發起動亂，襲擊警察局和2座最大監獄，約有4000名囚犯成功越獄。他揚言推翻政府，揚言「若亨利不下台，國家將走向內戰，導致種族滅絕。」

▲ 海地光是上周末就有1.5萬人因暴力事件流離失所。（圖／達志影像／美聯社）

海地政府3日宣布進入3天緊急狀態，機場等商業活動暫停。太子港杜桑盧維杜爾國際機場（Toussaint Louverture International Airport）周圍爆發激烈槍戰，因武裝份子企圖攻佔機場，阻止亨利回國，政府也派軍隊部署國內各個機場。

亨利消失多天後，行蹤終於在5日曝光。據當地媒體報導，由於他的座機無法降落海地，又被拒絕降落鄰國多明尼加，被迫轉降美國領土波多黎各，5日從紐澤西州搭機抵達波多黎各首都聖胡安。

BBC指出，亨利無法回國可能只是出於程序問題，由於國家進入緊急狀態，取消所有航班，太子港所有機場基本上完全關閉，但也可能是為確保自身安全，因為他是幫派份子的明確目標，在這個時間點回國無助於穩定國家，但被擋在自家國門外恐怕有損形象，令他的處境更加難堪。