警政署大掃黑！8千警搗破2125處黑幫據點　滅12改槍廠扣77黑槍

記者張君豪／台北報導

春節期間台北市西門町街頭發生黑幫當街爆發4人槍戰送醫案件，警方為打擊幫派犯罪組織擁槍恣意施暴之囂張氣焰，警政署聯合台灣高等檢察署自2024年2月19日起至2月29日止，針對幫派暴力與相關衍生犯罪，實施全國同步掃黑、肅槍行動專案，除偵破該起矚目槍擊案件，並擴大掃蕩幫派賴以為生之行業處所、聚焦打擊關聯分子。



▲警政署長黃明昭在刑事局長周幼偉、副局長（左一）陳炯旭、黃壬聰（右二）、林信雄（右三）陪同下召開掃黑成果記者會。（圖／記者張君豪攝）

專案期間共執行治平專案65件、查獲犯嫌399人，查扣不法金流達新台幣115萬餘元，並破獲改造槍械場所12處、查扣各式槍械77枝，警政署長黃明昭指出：為發揮打擊幫派跨區犯罪最大能量，警政署從2019年6月起推動實施「治平案件整合協調平台」機制，根據各警察機關提供幫派犯罪資訊，由警政署與刑事局反黑科主動拼湊出犯罪全貌，交付相關單位偵蒐查緝，以強化犯罪事證、擴大打擊力道。





▲刑事局4日上午發布2024年全國大掃黑成果、查扣大批黑槍及黑幫犯罪證據。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局統計：截至2024年2月29日止，治平整合平台交付全台警方執行到案治平專案112案、查緝犯嫌849人；本次專案期間，更透過平臺整合執行治平專案5案、查緝犯嫌46人。本次掃黑肅槍專案動員全國警力8806人，執行到案包括竹聯幫仁堂明仁會、弘仁會、信堂、太極堂、梅花堂，天道盟太陽會、北海會、同心會，四海幫海中堂、太陽聯盟、小南門幫和其他暴力犯罪組合等重要幫派幹部與成員，並掃蕩幫派犯罪組織所圍事經營與經常活動處所共計2125處。

警政署長黃明昭指出：黑幫成員常改造槍枝、或者持槍犯罪，更涉及詐騙犯罪對社會造成危害「去年〈槍砲彈藥刀械條例〉修法後，對於公然開槍提高刑責達7年以上重罪」「另外對於黑幫過年期間舉辦的春酒活動，警政署也針對〈組織犯罪條例〉修法，只要黑幫舉辦活動，絕對會成為警方檢肅的目標」強調警方對黑幫犯罪採取零容忍的掃蕩態度。

掃黑具體成果包含：刑事局偵一大隊會同宜蘭縣刑大、蘇澳分局、桃園市刑大、八德分局共組專案小組，查獲竹聯幫信堂承信會林姓幹部等16人成立暴力集團案涉嫌毆打被害人致死，並棄屍在南澳鄉蘇花公路上手段殘忍，警方動查扣幫派服飾、手機、本票等證物。

新北市中和分局查獲天道盟太陽會湯姓幹部等7人成立暴力集團案，以購物糾紛為由派遣小弟搶索店家每月3萬元保護費，警方行動查扣天道酬勤匾額1個、公司匾額2個、名片1疊、甩棍及贓款2萬6千元等證物。

刑事局中打會同屏東縣東港分局、新北市林口分局共同破獲改造槍彈工廠，查獲陳姓主人及共犯吳嫌2人到案，查扣非制式槍4枝、模擬槍1枝及電鑽、鑽床等改造工具一批。刑事局電偵大隊會同高雄市仁武分局共同查獲無業王男涉嫌在岡山區自家改造槍枝，查扣非制式霰彈槍、衝鋒槍、手槍各1枝、子彈202顆、槍枝零件一批及電鑽、研磨機等改造工具一批。

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