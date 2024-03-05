海地越獄暴動！鄰國也害怕　出動邊境軍隊、撤回使館員工

▲海地政府3日宣布進入72小時緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

我國友邦海地武裝幫派周末突襲首都太子港的主要監獄，導致大量囚犯集體越獄，上千人逃亡，獄內只剩不到100人，當局3日宣布進入為期72小時的緊急狀態，同時實施宵禁。受此影響，海地的鄰國也不敢大意，紛紛加強邊境警戒，巴哈馬要求使館人員返國，墨西哥則要求國民停留在過境點，並保留足夠的糧食。

根據《路透社》報導，海地總理亨利（Ariel Henry）日前前往肯亞出訪，怎知國內幫派衝突卻升級，大量武裝分子闖入太子港的監獄，造成上千人越獄，更導致至少3人死亡。而這起監獄攻擊事件被認為與先前一名幫派頭目要求罷免亨利有關。海地當局3日宣布進入緊急狀態，同時實施宵禁。

鄰國多明尼加共和國4日宣布，已加強邊境軍隊巡視，同時監督邊境圍欄的建設進展，總統阿比納迪爾（Luis Rodolfo Abinader Corona）也排除了替海地人民開設難民營的可能性。

▲海地首都太子港爆發動亂，黑幫首腦誓言推翻政府。（圖／路透）



儘管國內發生暴動，聲稱正在海外出訪的海地總理亨利至今仍不見蹤影，也讓外界對他的所在之處產生懷疑。美國國務院發言人表示，他們相信亨利正在返回海地，不過也呼籲美國公民盡速離開海地。巴西政府則呼籲國際社會行駛聯合國的決議，向海地派遣多國部隊。

海地鄰國巴哈馬事發後第一時間要求大使館工作人員立刻返回新普羅維登斯島（New Providence），只留下代理人員與2名安全專員。墨西哥呼籲公民留在過境點，並保存足夠的糧食與水。

國際救援委員會（International Rescue Committee）考慮到當地安全局勢，已宣布暫停當地的援助工作。