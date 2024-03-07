朱立倫改革鬧風波！黃復興正副主委請辭　國民黨：永遠並肩前行

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，將有68年歷史的黃復興黨部改為「退伍軍人服務工作委員會」，引發部分人士不滿，黃復興黨部書記長兼副主委張大鈞宣布和主委季麟連請辭，強調「任何責難，我願一人承擔」，傳黃復興各地支黨部也爆請辭潮。國民黨對此回應，「黃復興是組織轉型而非裁撤」，並指季麟連、張大鈞以及其他幹部都是黨的中流砥柱，在改革路上永遠並肩前行。

國民黨表示，黨組織的改革，是為了應對未來的挑戰與契機，透過內造化、年輕化、輕量化，擴大國民黨的支持基礎。

國民黨強調，「結合與擴大黃復興黨部，深化地方連結」，保留黃復興的名稱，對黨員的服務持續進行，組織連結更提升。除了對黃復興資深同志的照顧更全面，也會深耕『新世代』退伍軍人，讓國民黨老幹新枝，枝繁葉茂。

國民黨指出，「黃復興是組織轉型而非裁撤，更是擴大與結合」，黃復興一直都是在組發會的編制裡面，跟22縣市黨部的位階一樣，所以各縣市的黃復興的主委也擔任縣市黨部的副主委，現在更將人力整合在一起，一起讓黃復興的功能精進、擴大，升級成最有戰鬥力的「退伍軍人部」，擴大服務。

國民黨也肯定季麟連、張大鈞以及黃復興的幹部與同志，都是國民黨的中流砥柱，是國民黨努力進前不可或缺的重要戰力，改革的路上，我們永遠並肩同行，贏回臺灣的尊嚴，贏回中華民國的未來。