韓國瑜接見捷克代表　憶疫情期口罩疫苗互助：我們患難見真情

▲韓國瑜接見捷克代表團。（圖／韓辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院韓國瑜院長今（7日）上午接見「捷克經濟文化辦事處」代表David Steinke及副代表Martina Rubeskova。Steinke感謝韓國瑜撥冗接見，並表示去年「捷克經濟文化辦事處」慶祝設立30週年，見證台灣與捷克的關係堅實穩固。韓國瑜也特別提到，在疫情期間，台灣贈送捷克口罩，捷克贈送台灣疫苗，這樣是「患難見真情」，充分展現出台捷間真摯的友誼。

Steinke指出，去年台捷直航不僅促進兩國觀光產業發展及人民交流，更帶來雙邊經濟貿易的互惠，盼未來能增加每週往返航班，持續深化雙邊交流。

Steinke代表另談到，近年台捷在各領域的互動與合作蒸蒸日上，2年前「台北市立動物園」贈送捷克「布拉格動物園」一對雄雌穿山甲，並成功孕育小寶寶，取名「小松果」，成為歐洲成功繁殖穿山甲的首例，傳為佳話。他也談到，台捷之間過去的交流活動，因受疫情影響而延宕，目前皆已逐漸恢復，由於台捷兩國均提供獎學金，幫助台灣及捷克的青年學子互惠交流，相信在雙方共同努力下，未來台捷間的合作成果必定更加豐碩。

韓國瑜強調，源自捷克的SKODA汽車近年來在台灣頗受歡迎，而台灣高科技產業已打下晶片半導體的國際領導地位，但未來將是AI蓬勃發展的世代，所以台灣也有責任為下一代打下AI產業發展的堅實基礎，新加坡的AI發展模式即值得台灣學習。

韓國瑜期待未來台捷之間可在AI等新世代科技產業上加強合作，並非常歡迎捷克學生來台灣研習中文及就學，讓台捷兩國在教育、文化及科技產業上互惠互利，共榮發展。