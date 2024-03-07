藍委稱兩岸「怎麼看都不會打」　邱國正認睡不好：我每天提心吊膽

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國防部長邱國正今（7日）至立院備詢，國民黨立委賴士葆認為，自己怎麼看兩岸都不會打，不需要太緊張，並詢問邱國正「你睡得好嗎？需要吃藥嗎？」邱則回應，自己每天提心吊膽，「國防部長不緊張你（立委）就要緊張了」，「我睡得不好，但沒有到吃藥的程度，我才不需要。」

對於兩岸情勢，賴士葆詢問，2023年5月自己就曾問過邱，兩岸關係緊張程度是否到A級，當時邱說是B+，A級就是最緊張，那現在呢？

邱國正坦言，有些人緊張、有些人不緊張，以軍方角度著眼，已經瀕臨這個狀況，但並沒有變，兩岸狀況嚴峻，「我每天提心吊膽，分級大家界定不同，但就我來看，一直都很緊張。」

邱國正也指出，最近狀況就上來一點，之後會上升還是下降，自己不太清楚，現在狀況確實比較緊張，一處理不當可能擦槍走火，不樂見，「要慎戰，假設對方錯估要打、要給你教訓，這我們制止不了。」

賴士葆表示，近期不會打啦，「我怎麼看都不會打，會打就不是這個樣子了，倒是不需要太緊張，你晚上睡得好嗎？需要吃藥嗎？」

邱國正說，自己不戲謔，「國防部長不緊張你（立委）就要緊張了，我睡得不好，但沒有到吃藥的程度，我才不需要。」