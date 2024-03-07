揮刀裁併「黃復興」　朱立倫曝下一步：包括智庫也要改革

▲朱立倫今參加金門縣黨部團拜。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨開中常會，將黃復興黨部整合進各地方黨部，引發部分人反彈。國民黨主席朱立倫今（7日）在金門受訪時指出，國民黨的改革1天都不能停止，這次把黃復興黨部整併，相信整個黨會更有戰力、更團結，並預告接下來，包括智庫的改革，還有非常多的改革一定要做。

朱立倫以國民黨金門縣黨部為例指出，像金門黃復興黨部、地方黨部早就是合併一起的，接下來也會讓各地黃復興黨部和地方黨部「2合1」，發揮更強的戰力，「這是我們的目標」，提升成為一個更有戰力的國民黨。

朱立倫強調，黃復興黨部過去對國民黨很有力，予以高度肯定，之後希望能發揮黃復興幹部最大的戰力，結合地方、服務地方；朱立倫說，黃復興整併後名稱沒有改變，最重要的是把戰力提升，服務到各地黨員，現在正在努力做整合；相信經過這欠整合，整個黨會更有戰力更團結。

朱立倫指出，改革的過程中一定有阻力，但絕不會退縮，就像要提昇青年，或內造化、或黃復興戰力的精進，每項事都會碰到困難，作為黨主席有堅定的決心，為國民黨好，一定要做，「不會只有到今天為止」、「接下來包括智庫改革，還有非常多的改革一定要做」。