邱國正認兩岸敵意螺旋升高　「萬一擦槍走火誰也不敢保證」

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

兩岸情勢緊張，國民黨立委羅智強今（7日）質詢國防部長邱國正時詢問，是否擔心兩岸敵意升級「開戰也不意外」？邱回應，敵意螺旋升高，雖然再克制，但萬一擦槍走火，誰也不敢保證，「就像海巡執法碰到這種狀況，誰都不願意發生，但碰到就是會提升危機。」

邱國正今至外交與國防委員會備詢，藍委羅智強質詢時指出，最近大家擔心兩岸敵意升高，學者趙春山也說，兩岸敵意持續上升，若大陸要動武一點也不驚訝。請問部長為何認為兩岸敵意升高？

邱國正表示，多年看到這個狀況，內心做衡量跟比較，以前沒有的現在都發生了，以前也沒有講不承認中線，既然講出來不就是危機升高嗎？

羅智強也追問，先不管國防部業務上看到的，過去沒有做的現在都做了，比方說什麼？

邱國正回應，如空中或海航出海兵力、頻次和距離，以前從未到ADIZ裡面，後來從北端與南端的灰色地帶慢慢進來，一有政治方面的問題，就藉軍事動作表達政治方面的不滿，這都看得出來有很大變化。

羅智強質疑，目前兩岸走向會跟趙春山講的一樣，往動武方向走嗎？邱國正回應，學者是按照理論來推論，敵意螺旋升高，雖然再克制，但萬一擦槍走火，誰也不敢保證。

邱國正舉例，就像海巡執法碰到這種狀況，誰都不願意發生，但碰到就是會提升危機，這種事情發生後若啟戰端並不意外，不樂見，還是要努力防備。對於接戰規範？邱則強調，「我們沒有第一擊問題，只有反制問題。」