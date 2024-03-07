糙米做的米香！　高雄農改場研發香脆焦糖米餅…健康又不黏牙

▲雄農改場研發香脆焦糖米餅 。（圖／高雄農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區農業改良場農產加值打樣中心為積極開發在地農產價值，近日透過擠壓膨發加工技術，改良臺式傳統點心「爆米香」，以在地健康食材糙米為原料，融合傳統製程，推出創新產品「香脆焦糖米餅」。該產品不僅不黏牙，口感更較傳統米香更香脆膨鬆，糙米原料的使用則保留較高的維生素E和米穀醇，可視為一項具開發潛能的休閒食品。

高雄農改場戴順發場長表示，香脆焦糖米餅改變以往傳統「爆米香」的製程與原料選擇，以糙米取代白米，既能保留糙米中的機能性成分，亦帶有淡淡的米香味。而該產品製程中無需添加任何膨鬆劑，即能呈現膨鬆口感，對牙口不佳、胃口不好的銀髮族，更是一款理想的健康零嘴。

農改場指出，該款米餅利用擠壓膨發技術，將糙米放置在固定空間，增加壓力及溫度，瞬間釋壓造成膨爆，而製成出來的多孔性米餅，有別於一般市售爆米香利用麥芽糖黏附成型所產生的黏牙性口感。歷經多次試驗及調配適合的配方，研製出外酥脆、內蓬鬆之香脆焦糖米餅，不僅鎖住米的香甜滋味，亦提升米餅口感脆度及濃郁焦糖香氣，並且改善米餅容易黏牙的夢靨，開發香酥脆且不黏牙的關鍵技術，增加食品適口性。

高雄農改場研發之香脆焦糖米餅加工技術，目前已達到商業簡捷操作量產的需求，歡迎對該產品製程技術有興趣的業者與研究人員聯繫，洽詢技術移轉及其他相關事宜，連絡電話：08-7746747)。