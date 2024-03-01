你有吃過會爆炸的比薩嗎？必勝客「爆米香跳跳糖比薩」網嗨：意想不到的美味

▲必勝客新推出的爆米香跳跳糖比薩，匯集古早味零食華麗變身，碰撞出意料之外的美味！（圖／必勝客提供，下同）

消費中心／綜合報導

爆酥脆的爆米香碰撞爆跳口感的跳跳糖，包裹濃厚花生醬，必勝客再度顛覆想像，匯集「超罪惡」組合，精心打造會爆炸的「爆米香跳跳糖比薩」。主打多重層次的爆炸口感，再度掀起比薩革命，將台灣懷舊零嘴與比薩完美融合，開賣後迅速成為話題焦點，有網友大讚：「不像想像中甜膩，薄皮酥脆與跳跳糖爆炸口感吃起來超療癒！」



必勝客向來擅長創造異界食材結合，堪稱比薩界的「米開朗基羅」。此次又將大人小孩都愛的懷舊零嘴相融合。「爆米香跳跳糖比薩」以台灣傳統經典點心米香脆餅為基礎，比薩開盒後可任意撒上小時候最愛的葡萄果香跳跳糖，再配上超醇厚濃郁的吉比花生醬、花果香的粉紅玫瑰粉、種類豐富的全天然酸甜果乾及清爽的薄脆餅皮，多層次風味融合恰到好處，米香的酥脆與跳跳糖同時爆擊舌頭，驚喜感十足之外，也有著超乎想像的美味！

▲每一份爆米香跳跳糖比薩都含一包葡萄果香跳跳糖，讓大家想吃多甜就撒多少！

根據嚐鮮勇者回饋，這款比薩不僅會爆炸，還富有豐富層次。爆米香舖在餅皮上，乍看像是中式甜點，一股淡淡爆米香撲鼻而來，入口的濃郁花生醬感讓人驚艷，香濃而不甜膩，跳跳糖最後在舌尖上不斷爆炸，如同在口腔綻放璀璨煙火，環環緊密相扣又不搶各自風味，另外搶先開吃一波的粉絲也熱情分享，必勝客爆米香跳跳糖比薩上其實還撒有玫瑰調味粉以及綜合果乾，整體吃起來有層次又不怕膩，咬一口就能享受會爆炸的絕妙滋味與口感。

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