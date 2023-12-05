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露天小番茄難度高　運用IPM管理策略沒問題

▲示範田區外圍加掛32目防蟲網，增加小型害蟲通過的難度。 。（圖／高雄區農改場提供）

▲示範田區外圍加掛32目防蟲網，增加小型害蟲通過的難度。 。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區農業改良場將於明(6)日上午10時許，在高雄市美濃區佑宜果園舉辦「露天番茄病蟲害綜合管理(IPM)示範觀摩會」；會中農友將介紹小果番茄栽培管理注意事項、介紹掛網物理隔絕、搭配藥劑輪用等防治成效，及儲備植物醫師分享巡田經驗。

▲示範田區外圍加掛32目防蟲網，增加小型害蟲通過的難度。 。（圖／高雄區農改場提供）

高雄農改場戴順發場長指出，粉蝨和病毒病害是小番茄的關鍵病蟲害，由於小番茄具連續採收特性，一旦栽培時序接近採收期，便不適合使用化學藥劑。因此，如何有效管理病蟲害為小番茄栽培管理的重要環節。

小果番茄在設施及露天管理面臨不同的挑戰，加上氣候條件與往年不同，動輒乾旱或是連續強降雨出現的頻率增加，若靠傳統經驗管理恐不足以應付目前田間遭遇的病蟲害問題。

他說，農民最擔心的「瘋欉」問題，該農改場導入IPM綜合管理模式，利用預防、監測及治療，栽培前期進行清園及雜草管理，選用健康種苗、苗期留意粉蝨密度，搭配輪用不同作用機制的藥劑，使用掛網隔絕、懸掛黃色黏板等的物理防治措施，皆能方便且有效的降低害蟲族群，近採收階段則可以利用安全資材防治病害，確保果品無農藥殘留疑慮，創造生產者和消費者雙贏。

導入綜合管理試驗期間，該場人員與農友持續商討用藥及防治策略，整合化學防治、物理防治等方法，有效控制病蟲害，並協助參與的農友生產出安全小番茄。因此，期待藉由此觀摩會讓農友了解更多安全友善的管理方式，並讓更多農友願意嘗試及應用綜合管理策略。

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