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天冷葉背好睡覺　高雄區農改場：荔枝椿象噴藥最佳時機到了

▲荔枝椿象的越冬成蟲喜歡在荔枝花穗上吸食 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲荔枝椿象的越冬成蟲喜歡在荔枝花穗上吸食 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

目前高屏地區荔枝花芽悄悄冒，荔枝椿象也蠢蠢欲動，為降低椿象密度，此刻正是化學防治的最佳時期。高雄區農業改良場籲請農友，集中於盛花期前一起進行區域共同防治，以提升防治成效並避免蜜蜂受害。

▲荔枝椿象的越冬成蟲喜歡在荔枝花穗上吸食 。（圖／記者陳崑福翻攝）

高雄區農改場戴順發場長表示，荔枝椿象的越冬成蟲喜歡在荔枝花穗上吸食，並於性成熟後開始交尾產卵。族群密度高時會嚴重影響荔枝產量與品質。由於成蟲越冬後會大量消耗體內脂肪，對藥劑的敏感度較高，加上氣候冷涼，行動較為遲緩，故荔枝盛花期前為防治的關鍵時機。另外，成蟲受干擾時會分泌臭液，如觸及人體皮膚或眼睛，可造成灼傷般的潰爛，農友應多加留意。

為達事半功倍之效，高雄農改場與動植物防檢疫署在現地會勘後，已訂定高屏地區荔枝椿象化學共同防治期程即日起日至2月23日。農民可於荔枝盛花前選擇核准使用於荔枝椿象的防治藥劑，例如2.8%賽洛寧水懸劑2,000倍、20%亞滅培水溶性粉劑4,000倍，或48.34%丁基加保扶水基乳劑1,000倍等藥劑，施藥時加強葉背與枝條縫隙的噴施，以達最佳防治效果。農友在鑑定或防治上如有進一步問題，歡迎逕洽高雄區農業改良場。

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