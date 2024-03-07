金正恩提槍上戰場！叮囑軍方「強化戰爭準備」：掃蕩美韓軍演挑釁

▲金正恩6日前往西部戰線軍事陣地視察。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓從本月4日起展開「自由之盾」美韓聯合軍演。對此，北韓（朝鮮）國防省嚴厲抨擊，認為美韓軍演無疑是為侵略戰爭作準備。應對衝突可能進一步升級，北韓最高領導人金正恩視察前線軍事陣地，甚至還親自拿著AK-74步槍，他叮囑軍方各階層必須強化應對戰爭的實戰訓練。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩昨（6）日前往北韓軍位於西部戰線的重要作戰訓練基地視察，親自指導軍事訓練，要求軍隊必須要以壓倒性的力量牽制敵方帶來的威脅，並壓制任何可能引發戰爭的挑釁企圖，依照情勢所要求，迎來強化戰爭準備態勢的全盛期。

同時，金正恩還拿起AK-74突擊步槍、擺出瞄準射擊姿勢，儼然是為隨時可能引爆的衝突與戰爭做好準備，並和現場參加訓練的軍人拍攝紀念合照。

▲金正恩提起AK-74突擊步槍，做出瞄準射擊姿勢，對於強化戰爭訓練蓄勢待發。（圖／路透）

南韓《韓聯社》分析，金正恩前往視察的軍事陣地可能是位於西部戰線附近的前線部隊，從北韓官媒所發布的相片來看，北韓軍隊正在進行占領監視哨所（GP）、突破一般前哨（GOP）的相關軍事訓練。

韓國國防安保論壇專門研究委員申宗宇（音譯）表示，「動員參與軍事訓練的裝備，包括俄製Mi-17直升機、反戰車飛彈『火鳥』、反戰車火箭推進榴彈RPG-7，顯然不是新型武器。」

隨同金正恩視察軍事訓練的官員包括朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天，至於北韓國防相姜順南（強純男）、總參謀長李永吉則在現場迎接，而北韓副總參謀長金永福、總參謀部局長吳光植（音譯）、第11軍團長李鳳春（音譯）也在現場。

▲金正恩在現場與軍人們拍攝合照。（圖／路透）

據悉，美國與南韓從4日起展開「自由之盾」聯合軍演。北韓國防省5日將之定調為「戰爭預演」，警告美國與南韓此舉將會付出嚴重的代價，在國防安全上體驗前所未有的不安。

面對北韓一再威脅，南韓聯合參謀本部表示，已維持堅定的聯合防衛態勢，並依照計畫實施自由之盾軍演，一旦面臨北韓挑釁，將以「即時、強烈、奮戰至最後」的原則應對。