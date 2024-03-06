醫師罷工第16天！南韓「緊急投入1285億韓元」　彌補醫療人力缺口

▲南韓首爾某大型醫院急診室門口前排滿等候接受治療的患者。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府從2月起祭出醫療改革政策，透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，卻遭到住院與實習醫師集體罷工反對。在罷工行動進到第16天，各大醫院決定縮減營運規模，並安排護理師輪流使用休假；至於政府則決定通過1285億韓元的預備費用，透過財政上的支援彌補醫療空白所造成的人力缺口。

根據《韓聯社》，南韓企劃財政部今（6）日表示，南韓政府在國務會議上針對給保健福祉部1254億韓元、國家報勳部31億韓元，合計共為1285億韓元的預備費用支出進行審議，最終通過上述預算，這筆費用將用於保健福祉部2月所制定的非常診療對策。

為了彌補全國近9000名住院醫師集體罷工後所造成的人力缺失，南韓政府想方設法從他處挪移替代醫療人力，而上述預算將用來補助聘用醫療人力的人事費用。

包括580億韓元用於上級綜合醫院教授、主治醫師輪班時的人事費用，59億韓元則用於來自軍方（即服役中）的公共保健醫師、軍醫官，來自軍方的醫療人力會被派往缺乏醫療人力的醫院，至於393億韓元則用於國立中央醫療院、地方醫療院等地區公共醫療機構醫療團隊平日延長診療、周末或休假日診療時的人事費用。

而在高風險孕婦、新生兒等整合治療中心和新生兒集中治療地區中心等，也投入12億韓元的預算。據悉，南韓保健福祉部指出，儘管南韓生育率逐年屢創新低，但在此次住院醫師罷工潮中，就有因為無法獲得即時治療而導致流產的案例。