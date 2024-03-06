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北韓官方刪除「和平統一」　金正恩公開出席軍事活動增3倍

▲▼北韓，金正恩。（圖／CFP）

▲金正恩出席軍事活動次數增加3倍，恐與對兩韓政策轉趨強硬有關。（圖／CFP）

文／中央社

韓國統一研究院今天發布報告指出，金正恩去年12月至今年2月公開出席軍事活動次數，較往年增加約3倍，可能是因對兩韓關係定義及相關政策轉為強硬影響。

統一研究院發布報告統計，金正恩去年12月至今年2月共出席31次公開活動，較前3年冬季平均增加3成；其中軍事相關活動共11次，較前3年增約3倍。

研究人員指出，金正恩在今年1到2月間出席的公開軍事活動就多達8次，可能反映他去年底公開將兩韓關係稱為「敵對的兩國關係，處於戰爭中的交戰國關係」的立場轉變。

▲▼金正恩28日前往咸鏡南道新浦市視察新型戰略巡弋飛彈「火箭-3-31型」發射（圖／路透）

▲金正恩日前到咸鏡南道新浦市視察新型戰略巡弋飛彈「火箭-3-31型」發射。（圖／路透）

兩韓政府過去都將對方視為同一民族，目標統一雙邊，但在金正恩明確將南韓定義為敵對交戰國，修憲廢除祖國統一委員會等措施後，北韓官方單位及官媒網站去年底開始刪除大量含有「和平統一」、「民族團結」等相關文字與圖片。

由於美國與南韓4日起剛展開主要因應北韓武力威脅的「自由護盾」（Freedom Shield）年度春季軍演，對此照例發出強烈譴責的北韓可能持續透過領導人金正恩出席軍事活動，或是軍事挑釁的方式表達不滿。

南韓總統尹錫悅今天也在國務會議上提及4月國會選舉前北韓發起挑釁的可能性，表示南韓與美國藉由這次聯合軍演再次確認穩固合作防禦態勢，並要求國防部等相關單位緊密合作，隨時提供必要支援。

▼北韓建軍76週年，金正恩攜愛女金主愛出席。（圖／路透）

▲▼北韓建軍76週年，金正恩攜愛女金主愛出席。（圖／路透）

 
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