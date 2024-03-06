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櫻花妹脫衣秀「原味內褲大放送」　挨罵PO文嘆：只是想讓粉絲開心

▲▼櫻花妹脫衣秀「原味內褲大放送」　挨罵PO文嘆：只是想讓粉絲開心。（圖／翻攝自YouTube／Kana Saotome）

▲Kana抽獎放送原味內衣褲，卻遭網友私訊批評。（圖／翻攝自YouTube／Kana Saotome，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本女大生Kana（早乙女かな）自拍「脫衣秀」影片，並且發起抽獎活動，要把在鏡頭前脫下的內衣、內褲，全都送給粉絲。未料，她卻因此招致網友批評，忍不住發文感嘆，這一切只是為了讓粉絲開心，「這麼久以來，第一次有了想哭的感覺。」

Kana經營X與YouTube等社群平台，她宣稱目前正在東京上大學，要向大家分享「大學生的幕後生活」，實際上則是自己的姣好身材與清涼寫真。

最新影片中，Kana在鏡頭前上演「脫衣秀」，只使用一條白色毛巾遮住身體，身體曲線若隱若現，好幾次差點走光，十分引人遐想。她表示，這次將舉行禮物企劃，把當時脫下的內衣褲送給得獎者，只要訂閱、分享、按讚，就符合抽獎資格。

▲▼櫻花妹脫衣秀「原味內褲大放送」　挨罵PO文嘆：只是想讓粉絲開心。（圖／翻攝自YouTube／Kana Saotome）

不久後，Kana卻公開對話紀錄顯示，有網友私訊批評禮物企劃非常奇怪，「穿過的內衣很骯髒，沒有人會想要那種東西。像妳這樣的傢伙只會破壞日本形象，請不要再使用社群媒體。」她已經向對方道歉，但也坦言只是希望讓所有追蹤者都能開心，除了想哭之外，也懷疑自己是否不適合經營社群媒體。

不過，Kana的影片依然受到很多網友歡迎，也收到了很多鼓勵與打氣。如今，她也已經抽出內衣褲的幸運得主。

 
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