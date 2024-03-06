恐怖韓男虐殺愛犬！不甘遭女友提分手「棄屍拍照」：狗狗因妳而死

▲20多歲韓男慘遭同居女友單方面提分手後，疑似狠心殺害兩人飼養愛犬，裝垃圾袋棄屍。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名女性因為無法承受同居男友的死纏爛打、監禁、威脅，最後向男友提出分手，然而離開家門後卻留下她與男友共同飼養的愛犬。面對遭女友單方面提分手，氣憤難耐的男方竟疑似狠心殺害愛犬，再將愛犬的屍體裝進垃圾袋，遺棄巷弄邊，最後拍照傳訊息給女友，「愛犬因妳而死！」

根據韓媒《紐西斯通訊社》，協助受虐犬隻的動保團體昨（5）日指出，瑪爾濟斯「Jennie」的飼主A某本月2日向男友單方面通報分手，起因是不堪忍受男友長期以來的死纏爛打、監禁、暴力威脅等，然而未料卻慘遭不甘分手的男友挾怨報復，她從20多歲男友收到一張疑似裝有動物屍體的垃圾袋相片。

從女方公開的訊息內容得知，男方似乎不斷撥打手機給女方，然而卻一直遭到拒絕接聽，男方不斷在通訊軟體要求女方接電話，還詢問女方是不是人在京畿道河南市，男方還狠心放話，「妳不用再來金浦了！妳的行李我直接寄給妳。」

豈料，男方透過通訊軟體傳出一張疑似將愛犬塞進垃圾袋的相片，「Jennie是因為妳而死的！多虧妳的舉動，我對妳已經失去愛意了，真是謝謝喔。」

對此，A女不斷向男友詢問愛犬的生死、棄屍地點，「假如你把牠殺了，拜託告訴我棄屍地點，讓我能夠找到牠的屍體、為牠辦一場喪禮，拜託！」

男方疑似將裝有愛犬屍體的垃圾袋丟棄至京畿道金浦市金浦漢江9路75巷。警方獲報後，雖然前往男方的住處進行搜查，卻並未發現愛犬的屍體，透過調閱監視器後，確實發現該男丟棄垃圾袋的身影，不過10分鐘後該男又重回原地，將垃圾袋撿走。

報導指出，A女因為此事而飽受嚴重的精神衝擊，至於警方仍在分析監視器影像，並研擬依照違反動物保護法、涉嫌約會暴力等針對該男進行調查。