國民黨團提藐視國會罪「最重判3年」　陳建仁：應彼此尊重、深入溝通

▲行政院長陳建仁赴立法院總質詢前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院國民黨團昨推出國會改革五法，將推動「藐視國會罪」，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。對此，行政院長陳建仁5日赴立院備詢前受訪時說，行政院官員有必要在立委不了解事實真相時，跟委員做深入的交換意見，「我們應該要彼此尊重，然後深入的溝通，讓所有施政的內容能夠讓民眾充分地了解」。

根據國民黨團拋出的「藐視國會罪」的罰則，被質詢人質詢的答覆不得超過質詢範圍，也不得作虛偽不實的陳述，違反規定且情節重大者，經院會決議送司法機關，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。

陳建仁說，行政院對於立法院的質詢，在施政上需要負責任這件事情是憲法所規定的，行政院團隊應該按照憲法的規定，來做這個相關的施政報告和接受必要的質詢，「這一件事情，我們在執行的過程當中，一向都很尊重國會，還有立法委員們的質詢」。

陳建仁表示，在這樣的一個過程當中，也有必要在立法委員不了解事實的真相的時候，需要更詳細地在質詢的過程當中，跟委員做深入的交換意見，讓委員能夠了解，也讓全民能夠了解。

「所以在這樣的一個過程當中，彼此互相尊重，然後就事論事。」陳建仁說，讓這一個事理更加地明白，也是有必要的。他強調，理性問政本來就是民主社會應該有的表現，行政院一定會和立法院一起努力，讓所有在立法院的質詢都能夠符合真正民主的真諦。

陳建仁表示，也會真正讓民眾可以了解所有施政的內容，所以在這樣的過程當中，「我再次強調，我們應該要彼此尊重，然後深入的溝通，讓所有施政的內容能夠讓民眾充分地了解」。