數位身分證喊卡「全民賠2.8億」　陳建仁：個資保護委員會成立後再討論

記者陳家祥／台北報導

考量到資安問題，數位身分證計畫宣布暫緩後，根據行政院公共工程委員會粗算，預計賠償金額將控制在2.8億元以內，全民埋單。對此，行政院長陳建仁5日受訪說，過去一度傳出廠商求償10億，如今經協調後變為2.8億以下；陳說，數位身分證的問題牽涉到個人資料保護的問題，所以政府會來審慎研議設置的情況。

▲行政院長陳建仁赴立法院質詢前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



陳建仁說，關於數位身分證這個問題，實際上在去年的時候，有媒體報導廠商是要求10億，所以當時他也說沒有全民買單的事情。這件事情經過公共工程委員會與廠商一起協商討論以後，現在已經達成了一個協議，就希望能夠在2.8億以下，所以上次講的，跟這次講的金額是不一樣的。

陳建仁強調，數位身分證的問題牽涉到個人資料保護的問題，所以政府會來審慎研議設置的情況。在2021年的時候，當時就是因為這樣的一個顧慮，所以就暫緩執行。

陳建仁指出，對於新式身分證是否有需要？在各界討論的過程當中，實際上也按照憲法法庭的解釋，需要對個人資料的保護，設立一個獨立監督的機制，目前也在籌備個資保護委員會，所以未來在個資保護委員會成立以後，會再跟相關的部會來討論，是否有設立新式身分證的必要性，所以這個部分會繼續研議，然後來看看最後的決定是怎麼樣。