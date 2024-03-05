金廈漁船翻覆案延燒　陳建仁：驅離不法漁船是雙方都要負的責任

記者陳家祥／台北報導

中國「三無船舶」在金廈海域翻覆事件，海巡署坦言有雷達航跡和影像。對此，行政院長陳建仁5日表示，已經進入司法偵辦的過程當中，相信檢察官一定會做最好的調查，「我們相信司法，讓這個事實的真相能夠大白」。他也呼籲，中國應該要理性務實一起協商，讓金廈海域能更加和平穩定，所有不法的漁船也都能夠得到足夠的管制和驅離，這是雙方都一定要負的責任。

▲行政院長陳建仁赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



陳建仁說，實際上，在金門的三無船舶進入我國禁限海域，海巡署本來就應該要依法來驅離、做相關的檢查，也很遺憾在這樣一個檢查跟驅離的過程當中，不幸發生了漁船翻覆的事件，「我們感到相當地遺憾」。

陳建仁指出，海委會跟陸委會實際上都有在第一時間，對於這死者還有他的家屬，提供必要的資訊說明，而且也提出了撫慰的相關措施，「我們會在這一方面繼續來加強」。

陳建仁說，這件事情，實際上已經進入司法偵辦的過程當中，相信檢察官一定會做最好的調查，「我們相信司法，讓這個事實的真相能夠大白」。

「很重要的，我也在這裡要呼籲，實際上這個金廈海域能夠和平穩定，而且能夠保障漁民的權利，還有海域的安全，兩岸都需要來共同努力，才有辦法確保這樣的情況。」陳建仁呼籲，中國應該要理性務實一起協商，然後對家屬做最好的保障，使金廈海域能更加和平穩定，讓漁民都能夠充分地在那裡有捕魚的權益，而且讓所有不法的漁船，也都能夠得到足夠的管制和驅離，這是雙方都一定要負的責任，「我們一起來努力，這樣才能夠確保雙方民眾的權益」。