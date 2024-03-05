公務員51勞動節也要放假　陳建仁允研擬「全國一致」

記者呂晏慈／台北報導

每年5月1日勞動節，勞工都可放假，但軍公教人員因不適用《勞動基準法》而不此列。行政院長陳建仁今（5）在立法院答詢時說，若能整體放假會比較好一點，因此現在行政院人事總處、內政部調整假日時，確實可考慮勞動節全國一致放假。人事長蘇俊榮補充，將會計算影響範圍，送簽呈至行政院。

▲行政院長陳建仁（右）答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委林宜瑾今天上午在立法院院會總質詢時，關切全國放假一致性的議題，她主張，因為5月1日勞動節全國放假不一致，影響勞工團結精神與勞工的家庭活動規劃，但飲水必須思源，台灣經濟奇蹟的背後有無數勞動者的汗水，國家不能忘本，應該讓全國人民有一致性的勞動節，才是有意義的。

林宜瑾說，過去她也曾質詢陳建仁，當時陳建仁允諾全面檢討放假日，時至今日已經1年了，請問評估狀況如何？對此，陳建仁說，現在每年放假日是115天到116天，已經完全佔滿了，其實很多勞工朋友反應，雖然5月1日勞動節放假，但小孩還是需要照顧等等，若能整體放假會比較好一點。

陳建仁強調，「勞工的聲音，其實我有聽進去」，所以現在人事總處、內政部調整假日時，確實可以考慮勞動節是否能全國一致放假，但如果是這樣，就需要有相當的調整。

蘇俊榮說明，內部已有評估過，1000多萬的勞工5月1日是放假，但在軍公教部分，需要計算一下影響範圍，之後送簽呈到行政院。內政部長林右昌則說，目前全國總放假日是固定的，而且是經過立法院決議的規定，現在總放假時數已經用滿了，如果全國一致性放假，必須做一些調整，可能大家（指立法院）必須有共識。