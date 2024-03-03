　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新創建設品牌熱銷8成　新案前進南屯單元五

▲新創建設品牌熱銷8成，新案前進南屯單元五。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「南悅建設」今天在南屯單元五舉行二期開工典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

新創品牌南悅建設位於14 期的預售案「南悅豐映」，初試啼聲就一鳴驚人，「南悅建設」也快馬加鞭在南屯單元五舉行二期開工典禮，南悅建設總經理邱名仕表示，將秉持一期相同的嚴謹的施工品質及專業技術要求，致力於美好建築的理念，延續一期的選地哲學。

南悅建設在14期重劃區內推出「南悅豐映」，在區域推案相當密集中脫穎而出，能夠獲取豐碩的銷售成績，負責銷售的海心國際專案經理彭亭穎分析，其實主要是佈局和選地的策略，再加上精確產品規劃及搭配精品建材提升性價比，因此順銷是必然的結果。

「南悅豐映」對於客層的掌握精準，其中更有十幾戶是台積電的工程師，其他則是自營商、金融業、醫師、教師等為主。而配置「剪力牆」架構系統，加上全棟結構外審，從結構安全、抗震等細節均深入要求，此用心的精工建築也獲得2023年第25屆國家建築金質獎規劃設計類全國首獎殊榮。

目前，南屯區陸續開發的單元二、三、四、五期，可以說是市政中心所在地七期的「後花園」。其中，又以單元五最靠近台中高鐵站，站前有基地面積4萬8千坪、全台最大的高鐵站區開發案「高鐵娛樂購物城」，除三鐵共構、國道1、台74線的交通便捷之外，人潮、商機、就業等更是該區的重大利多。

「南悅建設」二期承接政策面優勢，加上精準選定「高鐵新市鎮生態公園」的基地，讓個案具備先天地段優勢。此生態公園佔地達1萬3千坪，兼具防洪、生態、市定古蹟瑞成堂，匯聚機能、景觀、休憩於一身的重劃區內最大綠地。

對於二期的產品規劃，邱名仕總經理暫時未透露太多細節，但他強調：這次特別禮聘建築大師許榮江所規劃。建築師對於台中市「宜居建築」的致力著墨甚深，因此作品都能與周遭環境作完美的生態融合，並使社區建構垂直綠化、節能減碳的典範。單元五「南悅建設」二期，以自住的角度規劃區域市場少有2到3房產品，繼續磁吸科技人、菁英白領，卡位燙金地段。
 

ET快訊
「打擊發揮不是很好」　巨人監督：許多問題需反省
快訊／海底撈「血旺調味料」驗出蘇丹紅　公司緊急回應
國小妹脖子黑…媽刷到破皮！「手上那一杯」醫秒懂了
《周處除三害》原型是他！曾是全台槍擊要犯　阮經天也認：很難忘
成語蕎抓狂：大家不要再受騙了
林明禎帳戶突遭凍結　緊急飛回台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新莊宮廟聯手捐1800件雨衣　導護志工不怕雨淋守護學童

疫後環境噴藥受重視　新北評鑑績優病媒防治業者

新北農漁會榮獲13座農金獎　侯友宜盼攜手打造農業健康市

挺青年就業！新北啟動全方位服務　最高補助合計4.5萬

新北行動治理前進北海岸　侯友宜盼推動觀光促進產業發展

新北林口3處賞櫻秘境景點　小熊公園粉櫻花浪漫盛開7成

新創建設品牌熱銷8成　新案前進南屯單元五

點亮台東！台積電慈善基金會攜手公東高工　汰換偏鄉燈具

三八婦女節慶祝活動　展現台東女魅力

世界客家博覽會　台東展區榮獲2024年德國iF設計獎殊榮

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

柯以柔「離婚過來人」勸黃嘉千.夏克立　怕聽前夫聲音..超商巧遇「視線變模糊」

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Jisoo IG限動「認證台灣粉絲」　寵粉舉動全曝光...網暴動：太羨慕！

怕水老虎小心下池子...　喝完水秒甩前腳爪子！

周星馳新片來台海選「謝依霖也報名」　星爺親挑..漂亮.會運動.無經驗可！

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

新莊宮廟聯手捐1800件雨衣　導護志工不怕雨淋守護學童

疫後環境噴藥受重視　新北評鑑績優病媒防治業者

新北農漁會榮獲13座農金獎　侯友宜盼攜手打造農業健康市

挺青年就業！新北啟動全方位服務　最高補助合計4.5萬

新北行動治理前進北海岸　侯友宜盼推動觀光促進產業發展

新北林口3處賞櫻秘境景點　小熊公園粉櫻花浪漫盛開7成

新創建設品牌熱銷8成　新案前進南屯單元五

點亮台東！台積電慈善基金會攜手公東高工　汰換偏鄉燈具

三八婦女節慶祝活動　展現台東女魅力

世界客家博覽會　台東展區榮獲2024年德國iF設計獎殊榮

新莊宮廟聯手捐1800件雨衣　導護志工不怕雨淋守護學童

甲動迎戰！管碧玲明專報　綠委盼理性探討：我們幹嘛杯葛？

交流戰樂天3局無失分　菅野智之自評：蠻多課題要克服

疫後環境噴藥受重視　新北評鑑績優病媒防治業者

快訊／海底撈「血旺調味料」驗出蘇丹紅　公司緊急回應

珍惜面對日本強勁打者　黃子鵬：吸收寶貴經驗

大陸房市持續低迷　百大房企前2月銷售大減51.6%

「打擊發揮不是很好」　巨人監督：許多問題需反省

新北農漁會榮獲13座農金獎　侯友宜盼攜手打造農業健康市

快訊／曼尼高比中指遭PLG懲處　禁賽1場、罰款1萬5千元

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

地方熱門新聞

衰捲辣椒粉風波　台中燒肉名店聲明

台灣燈會參觀人次破千萬！

農藥殘留水果第一？屏東百香果農怒了

路旁待用晚餐遭人亮槍恐嚇南警起獲玩具槍

車城驚傳毒狗　屏縣府下令嚴查

台南永康正德宮完成徒步屏東車城福安宮進香

大大攜手讓愛匯流　侯友宜邀市民挽袖捐血

紅球到台南山區吹起紅球熱成熱門話題

中港光雕浪漫登場　璀璨燈海點亮新莊河廊

石門富基漁港嚐花枝　老梅綠石槽綠意療癒身心

古都馬開跑南警大頭娃娃反詐為選手加油

月津港燈節、新營波光節璀璨落幕

台南覺行弘法協會成立弘揚佛法救濟弱勢

台南勞工局做工行善助弱勢好安居

更多熱門

相關新聞

守望隊員挨撞！酒駕男撂話「認識很多長官」肇逃

守望隊員挨撞！酒駕男撂話「認識很多長官」肇逃

台中市一名31歲黃姓守望相助隊員今（3）日深夜0時許剛結束任務，準備返家時，在潭子區遭一名轎車撞上。黃男家屬氣憤指出，該名男子先是掏出1萬要求當場和解，還報名號開嗆「認識很多長官」，但黃男認為車禍應報警，該男竟先移走黃男車輛，再跳上車肇逃。

遭通緝犯衝撞右腳踝被輾斷　台中警傷停至少1個月

遭通緝犯衝撞右腳踝被輾斷　台中警傷停至少1個月

通緝犯撞斷台中警腳！逃亡14天落網

通緝犯撞斷台中警腳！逃亡14天落網

女童被撞飛！網紅回現場「殺出違停男公審」　下場慘了

女童被撞飛！網紅回現場「殺出違停男公審」　下場慘了

台中女推嬰兒車闖路中　「棄車回頭」傻眼了

台中女推嬰兒車闖路中　「棄車回頭」傻眼了

關鍵字：

南悅建設南屯台中

讀者迴響

熱門新聞

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

家寧Andy突公開婚紗照！「他唱情歌眼裡全是愛」

休息站「1零嘴必買」噴200元　網嘆買不起了

女全裸海邊活春宮　普吉島激情一幕曝光

亞馬遜新物種　全世界最大蛇類畫面曝光

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

晚安小雞服刑中突發聲明！　深夜喊「切勿以身試法」

「龍抬頭」土地公生日要來了　2招開運法曝

大蛇丸半年「減掉30KG體脂肪」！　對比曝光

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

即／女遊客杉林溪賞花拍照　失足落水不治

女童被撞飛！網紅回現場「殺出違停男公審」　下場慘了

爆泰勒絲「要選高雄開唱」！牽線人：認識她爸爸

更多

最夯影音

更多
走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊
派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

柯以柔「離婚過來人」勸黃嘉千.夏克立　怕聽前夫聲音..超商巧遇「視線變模糊」

柯以柔「離婚過來人」勸黃嘉千.夏克立　怕聽前夫聲音..超商巧遇「視線變模糊」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面