新創建設品牌熱銷8成　新案前進南屯單元五

▲「南悅建設」今天在南屯單元五舉行二期開工典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

新創品牌南悅建設位於14 期的預售案「南悅豐映」，初試啼聲就一鳴驚人，「南悅建設」也快馬加鞭在南屯單元五舉行二期開工典禮，南悅建設總經理邱名仕表示，將秉持一期相同的嚴謹的施工品質及專業技術要求，致力於美好建築的理念，延續一期的選地哲學。

南悅建設在14期重劃區內推出「南悅豐映」，在區域推案相當密集中脫穎而出，能夠獲取豐碩的銷售成績，負責銷售的海心國際專案經理彭亭穎分析，其實主要是佈局和選地的策略，再加上精確產品規劃及搭配精品建材提升性價比，因此順銷是必然的結果。

「南悅豐映」對於客層的掌握精準，其中更有十幾戶是台積電的工程師，其他則是自營商、金融業、醫師、教師等為主。而配置「剪力牆」架構系統，加上全棟結構外審，從結構安全、抗震等細節均深入要求，此用心的精工建築也獲得2023年第25屆國家建築金質獎規劃設計類全國首獎殊榮。

目前，南屯區陸續開發的單元二、三、四、五期，可以說是市政中心所在地七期的「後花園」。其中，又以單元五最靠近台中高鐵站，站前有基地面積4萬8千坪、全台最大的高鐵站區開發案「高鐵娛樂購物城」，除三鐵共構、國道1、台74線的交通便捷之外，人潮、商機、就業等更是該區的重大利多。

「南悅建設」二期承接政策面優勢，加上精準選定「高鐵新市鎮生態公園」的基地，讓個案具備先天地段優勢。此生態公園佔地達1萬3千坪，兼具防洪、生態、市定古蹟瑞成堂，匯聚機能、景觀、休憩於一身的重劃區內最大綠地。

對於二期的產品規劃，邱名仕總經理暫時未透露太多細節，但他強調：這次特別禮聘建築大師許榮江所規劃。建築師對於台中市「宜居建築」的致力著墨甚深，因此作品都能與周遭環境作完美的生態融合，並使社區建構垂直綠化、節能減碳的典範。單元五「南悅建設」二期，以自住的角度規劃區域市場少有2到3房產品，繼續磁吸科技人、菁英白領，卡位燙金地段。

