遭通緝犯衝撞右腳踝被輾斷！台中警近況曝　傷停至少1個月

記者許權毅／台中報導

台中市霧峰警分局國光所邱姓員警上月17日，遭一名卓姓毒品通緝犯衝撞，右腳踝當場被輾過斷裂，邱員顧不了疼痛，鳴槍示警，再通報警網支援。如今，卓嫌時隔14天在桃園落網，邱員近況也曝光。

▲霧峰警分局國光所邱姓員警上月17日盤查一名毒品通緝犯卓嫌，遭對方開車撞擊輾過右腳。（圖／記者許權毅翻攝）



霧峰警分局表示，邱員是警專31期畢業，103年就職，從警10年，工作認真，本次是在巡邏勤務中主動盤查不法，不料過程中遭卓嫌衝撞，右腳踝當場骨折斷裂，現已經出院，在家休養。

國光所長郭岱陽表示，邱員現在行走都需要助行器，傷停時間恐怕要1至2個月。邱員在事後說，是從警生涯第一次遇到「嫌犯衝撞」，當下先是叫卓嫌下車，對方不從，加速逃逸，腳就被輪子給壓過去，因為當場受傷，無法追捕，只能呼叫支援。

▲▼卓嫌當下不配合警方盤查，加速逃逸撞擊員警。（圖／記者許權毅翻攝）



據了解，事發後霧峰警方火速成立專案小組，幾乎沒日沒夜跟監、調閱監視器、分析卓嫌逃亡路線，加上卓嫌相當狡猾，除了找來多名毒友接應，也會變換交通工具製造斷點，讓專案小組相當頭痛，所幸在警方不放棄之下，陸續逮捕接應毒友與卓嫌本人。

▲▼卓嫌找來4名毒友接應，本月1日在桃園落網。（圖／記者許權毅翻攝）



霧峰警分局國光所2月17日3時許，在大里區永隆路與大明路口，盤查一名46歲卓姓男子，卓嫌因自身毒品通緝身分心虛，不服攔查還衝撞邱姓員警，導致邱員腳部骨折，警方於現場鳴槍一發。

警方獲報後成立專案小組，鎖定卓嫌先是逃往南投國姓，由友人接應逃亡，再前往彰化芬園將轎車棄置，返回南投境內躲藏，見警方追查，再度前往彰化搭乘高鐵逃往桃園觀音，本月1日落網。