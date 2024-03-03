台中女推嬰兒車「切西瓜」闖路中　突「棄車回頭」全場傻眼

▲台中一名女子昨日推著嬰兒車亂闖路口，還在路中丟車跑回路邊，相當誇張，所幸另名女子看到，趕緊經嬰兒車推回。（圖／翻攝Facebook／大里人聊天室2.0）



記者許權毅／台中報導

台中市有民眾目擊驚險瞬間，昨日大里區一名黑衣女子穿著嬰兒車在一處路口穿越，非但沒行走斑馬線，將嬰兒車推到路中時，還因不明原因轉頭跑回店家。另位民眾見已經綠燈，衝上前將嬰兒車推回。轄區警方表示，依條例最高可處2400元罰鍰。另本案未接獲檢舉，若經查嬰兒車上有幼童，將通報社會局查處。

事發地點在大里區立仁路與立新街口，民眾的行車紀錄器拍下，昨（2）日17時許，一名黑衣女子推著嬰兒車，疑似就有一名幼童在嬰兒車上，女子自一處店家騎樓離開，竟直接「切西瓜」穿越馬路，不顧立仁路仍是綠燈，一旁車輛呼嘯而過，突然丟下嬰兒車，轉頭回到路邊。

▲女子將嬰兒車推至路中後，不明原因跑回路邊，不顧娃娃車就在路中間；嬰兒車上疑似有幼童。（圖／翻攝Facebook／大里人聊天室2.0）

此時，號誌正好換成立新街轉為綠燈，所幸車輛均有發現異狀，並無起步。另名女子見狀趕緊跑上前，將嬰兒車推回路邊，該名黑衣女子還轉頭多看兩眼，相當誇張。

▲另名女子看見後趕緊衝上前推走嬰兒車。（圖／翻攝Facebook／大里人聊天室2.0）



轄區霧峰分局指出，該女行為相當危險，可依道交條例第78條1項3款、第82條1項1款，不依規定擅自穿越車道、在道路置放足以妨礙交通之物，分別處罰500元及1200元以上2400元以下罰鍰。

另，本件警方並未接獲檢舉，若有接獲民眾報案，且查證嬰兒車上有幼童，將依規定通報社會局查處。