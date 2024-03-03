逃亡14天抓到了！通緝犯撞斷員警腳　「迂迴338公里」4毒友接應

記者許權毅／台中報導

台中市卓姓男子是毒品通緝犯，上月17日在大里區被警方攔查，卓不服，警方鳴槍警告，卓竟開車撞斷邱姓員警腳部逃逸。霧峰警方深入追查，發現卓在中彰投打轉逃亡，還有4名同樣毒品通緝犯接應，歷經14天、打轉約莫338公里，1日在桃園落網。

▲台中一名卓姓通緝犯上月17日不服盤查，撞斷邱姓員警腳部，隨後在中部地區逃亡。（圖／記者許權毅翻攝）



霧峰警分局國光所員警2月17日3時許在大里區永隆路與大明路口，盤查一名46歲卓姓男子，卓男因自身毒品通緝身分心虛，不服攔查還衝撞邱姓員警，導致邱員腳部骨折，警方於現場鳴槍一發，卓男仍逃逸。

▲▼卓男經由4名毒友接應，還跑去彰化芬園棄車，逃亡期間不斷製造斷點。（圖／記者許權毅翻攝）



警方獲報後成立專案小組，鎖定卓男先是逃往南投國姓，由友人接應逃亡，再前往彰化芬園將轎車棄置，返回南投境內躲藏，見警方追查，再度前往彰化搭乘高鐵逃往桃園觀音。

專案小組發現，卓男在這期間聯繫過4名友人，包含46歲許男、43歲莊女、52歲洪男以及46歲陳女，陸續協助卓男逃亡，且4人同樣都是毒品通緝身分。

▲▼卓男1日在桃園被逮，身上被搜出大量毒品。（圖／記者許權毅翻攝）



卓男逃亡期間，利用多種交通工具，如計程車、租賃車以及高鐵等，企圖混淆警方追查。期間也不停換車、換人，製造斷點使警方難以追查，所幸警方不放棄，追蹤卓男逃往桃園，本月1日在觀音區一處出租民宅逮人，協助藏匿的4名共犯也全數到案。

警方在卓男身上起獲海洛因14包(總毛重23.2克)、安非他命20包(總毛重98.8克)、大麻1包(毛重0.2公克)、電子磅秤3臺、手機1支等贓證物。全案經警詢後依涉嫌毒品危害防制條例、加重妨害公務等罪嫌隨案解送台中地檢署偵辦。

霧峰警分局強調，千萬不要挑戰警方打擊犯罪的決心，更別妄想衝撞、傷害警察，無論逃到天涯海角，必將逮捕歸案。