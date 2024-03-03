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台中女童被撞飛！網紅重回現場「殺出違停男公審」　下場慘了

網搜小組／劉維榛報導

台中潭子一名10歲女童過斑馬線，遭到女駕駛撞飛倒地，所幸送醫無大礙。而關心交通議題的網紅Fuko重回該路口檢視時，影片拍到一半卻殺出一名紅衣男關切，對方嗆聲「讓你紅一下！」事後在臉書公審Fuko「有位檢舉達人非常認真錄影檢舉喔，大家該給他鼓勵嗎？」Fuko則反擊「我好怕怕喔！」

看到潭子女童過馬路遭撞飛後，網紅Fuko也實際走一趟事故現場，不過影片拍到一半，一輛白車突然斜停斑馬線上，中年紅衣男子下車頻頻質問「在拍什麼影片」、「做什麼用的」、「我就是想檢舉」。Fuko則回應「啊沒有違規幹嘛怕檢舉？」中年男子隨即拿手機反拍Fuko，就上車開走了。

不久後，紅衣男從遠方步行而來，開嗆Fuko「你這個這麼好好的國民，我要讓大家知道」就走進超市內。男子走出來後，又嗆聲「感謝你喔，讓你紅一下！」

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果真鬧劇還沒完，事後Fuko在臉書《我是台中潭子人》發現自己反被公審，林姓女網友PO出Fuko的照片，指稱「有位檢舉達人非常認真錄影檢舉喔，大家該給他鼓勵嗎？」而上述指的女網友，疑似紅衣男子的分身帳號。

面對被誤認成檢舉魔人，甚至被恐嚇威脅，Fuko不甘示弱回擊，「我也只是照實回答，說：『我在拍影片啊』怎麼就變成檢舉達人了？我好怕怕喔」，並隔空喊話「開放中年男子#林XX私訊我粉專道歉，不過...今天晚上六點，還是要讓大家看看你那精湛的停車技術！」

底下網友搖頭直呼，想看紅衣男的下場，「身為潭子人，為有這樣的潭子人感到羞恥」、「紅包跟素材一起送上，真暖」、「好好笑，不道歉就該提告」、「不道歉就是檢舉這台破車」、「中年男，女性名的大頭照，是否是想做壞事」。

回顧這起女童意外，警方2月29日上午7時28分獲報潭子區復興路一段42號前發生交通事故，女童要走人行道時，被左側賴女所駕駛的自小客車撞擊，導致女童摔倒在地，左膝受傷，經送慈濟醫院 包紮後無大礙，賴女檢測無酒精反應。

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