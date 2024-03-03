守望隊員挨撞！酒駕男掏1萬遭拒　撂話「認識很多長官」跑了

記者許權毅／台中報導

台中市一名31歲黃姓守望相助隊員今（3）日深夜0時許剛結束任務，準備返家時，在潭子區遭一名轎車撞上。黃男家屬氣憤指出，該名男子先是掏出1萬要求當場和解，還報名號開嗆「認識很多長官」，但黃男認為車禍應報警，該男竟先移走黃男車輛，再跳上車肇逃。

▲台中市一名黃姓守望相助隊員今日0時許剛結束任務要返家，遭一名疑似酒駕男子撞擊。（圖／記者許權毅翻攝）



大雅警分局表示，今日0時許接獲民眾報案，一輛轎車沿潭子區福潭路要左轉潭興路時，撞上另台正準備左轉的黃姓騎士。警方到場後，發現該名轎車駕駛肇逃，黃男左手擦挫傷，被送往慈濟醫院治療後無大礙。

▲黃父拿出機車慘況，也說當下好險有好心民眾幫忙拍肇逃男車牌（右）。（圖／家屬提供）



據了解，31歲黃男是事故地點潭陽里守望相助隊員，黃父說，「孩子發現該名駕駛渾身酒氣，拿出1萬元要現場和解，表示自己有喝酒，且說他認識很多長官，也報了不少名號。」現在該名男子還推出另名家屬當擋箭牌，希望能跟黃男和解，但黃父認為對方不願自己出面，太不負責任，不願接受。

▲事故地點位在台中市潭子區，黃姓守望相助隊員正準備回家。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



黃父也說，所幸事發後兒子是輕傷，否則最近兒子的第三個孩子就要出生，若遭遇嚴重車禍，家屬之痛難以想像。家屬發文指出，「因為孩子有受傷，孩子與守望隊員皆表示不行，人有受傷需要報警，結果肇事者擅自挪動孩子機車後逃逸。」

警方初步調查，黃男並無酒駕，機車車頭撞損；另名肇事者應為駕駛黑色轎車，已由黃男提供車號、調閱現場監視器追查，將通知肇逃車主到案說明，全案將依肇事逃逸、公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦。

經警方初步追查，發現該輛轎車車主是名女性，與黃男所稱駕駛為男性無法對上，該名車主、肇事車輛均未返回住家。

大雅分局呼籲，發生交通事故肇事逃逸涉犯刑責，致人傷害而逃逸者，可處6月以上5年以下有期徒刑，而致人於死或重傷而逃逸者，更可處1年以上7年以下有期徒刑，如駕車不慎與其他車輛發生擦撞，不論車損嚴重性或責任歸屬，皆應撥打110報案。