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下班遇車禍「秒調頭搶救傷患」　桃園熱血義消善行曝光

▲桃市義消總隊平鎮中隊復旦分隊隊員黃章珷2月底下班途中遇到車禍，秒調頭協助解救傷患。（圖／桃市消防局提供）

▲桃市義消總隊平鎮中隊復旦分隊隊員黃章珷(左一)2月底下班途中遇到車禍，秒調頭協助解救傷患。（圖／桃市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市義消總隊平鎮中隊復旦分隊員黃章珷，2月底下班途中開車經過觀音區大湖路附近時，突然聽見車輛撞擊聲，直覺是重大車禍，立即調頭趕往現場協助，除先協助安撫傷患外，並協助指揮交通、報案，同時也發揮義消既能協助消防同仁對傷患評估傷勢處置、後送傷者，讓傷患獲得最好處置，事後廣獲消防與傷患家屬一致讚許。

平日工作是紡織業的義消黃章珷，回想案發當天原本是要趕回家與妻女共進晚餐，下班途中卻遇上一起重大車禍，心想傷者可能有性命之虞，立即調頭趕往事故現場，因擔心交通事故現場再碰到二次事故，到場後先協助指揮交通，直到員警到達現場，隨後再與消防弟兄協力使用頸圈、長背板，將傷患從車禍現場脫困救出後上救護車，再由消防同仁協助後送就醫，順利將傷者傷勢減至最低。

▲桃市義消總隊平鎮中隊復旦分隊隊員黃章珷2月底下班途中遇到車禍，立即投入解救傷患工作。（圖／桃市消防局提供）

▲桃市義消總隊平鎮中隊復旦分隊隊員黃章珷(中)2月底下班途中遇到車禍，立即投入解救傷患工作。（圖／桃市消防局提供）

黃章珷指出，參加義消工作，每次消防常年訓練，都會主動擔任消防教官助手，不僅可檢視自己動作是否合乎規定，還能增加實際操作機會，從中學到更多。自己空餘時間，也積極參與訓練也取得「EMT1」證照。每當在路上發生交通事故，自己都會毫不猶豫地去幫忙，為消防弟兄學長姊爭取更多救援救護的時間。

桃園市消防局表示，黃章珷彰顯義消精神和專業素養，更展現義消與消防共同合作之重要性，消防局也會持續鼓勵更多義消參與社區救災救護行列。

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