　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

愛慕女同事「裝針孔偷拍她更衣」　桃園恐怖男下場曝光

▲蔡姓男子愛慕女同事，2020年起至2021年間多次盯哨、尾隨女同事，甚至在公司儲存室偷裝錄影機，竊錄女同事更衣等私密活動。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蔡姓男子愛慕女同事，2020年起至2021年間多次盯哨、尾隨女同事，甚至在公司儲存室偷裝錄影機，竊錄女同事更衣等私密活動。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市蔡姓男子愛慕公司女同事，自2020年起至2021年11月間，對女同事跟監、盯哨、跟騷其行蹤，甚至還在公司儲藏室偷錄女同事更衣，女同事察覺心生畏懼下報警提告；桃園地院審理時，蔡男坦承犯行，但因未獲女同事原諒，甚至請求院方求處重刑，法官審結依無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

檢警調查，蔡姓男子對一名女同事愛慕有加，竟於2020年起至隔年11月間，對女同事多次盯梢、守候、尾隨並接近其工作場所座位，持續騷擾女同事，女同事後來竟在公司儲藏室發現有來歷不明之錄影機，經查明為蔡男所偷裝，氣得向龜山警方局報案提告。

桃園地院審理時，被告蔡男坦承犯行，檢警並提供蔡男自白書、錄影機與記憶卡等證物，其中記憶卡還有竊錄被害女子更衣等身體隱密處影像截圖等照片佐證；法官審酌，被告為滿足個人私慾，無故竊錄告訴人之非公開之活動、身體隱私部位及跟蹤騷擾告訴人，嚴重侵害其隱私並造成其身心受創，且迄今未賠償告訴人所受之損害，未能取得其諒解，經告訴人請求法院從重量刑之意見。

法官認為，被告雖未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，法官考量被告犯後未能與告訴人達成和解與取得原諒，不宜宣告緩刑，法官審結依無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金，本案還可上訴。

 【更多新聞】

3德國交換生自行車環島「爆胎卡半路」　大溪警幫補胎再出發

快訊／國一南下楊梅段貨車翻覆　佔內、中車道...後方嚴重回堵

給情資換對岸資助參選...美女立委候選人起訴　法官：繼續收押

 

 

 

ET快訊
基隆警殉職後「分局群組指令」瘋傳！　網全看傻
小S公公最後身影曝！　留12字給女兒惹鼻酸
獨／35歲巡路員遭撞死！　車友曝他工作勤奮：真的好難過
野生蔡依林「0偽裝逛超市」！　素顏激美
快訊／藍委收恐嚇訊息　「要炸立法院、韓國瑜」
快訊／第3起本土麻疹！　31歲男可傳染期去中和魚湯店
傳統大走鐘！清大校園滿地冥紙　學生炸鍋了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上市公司處長性騷女秘書！毛手毛腳「罕重判8月」　確定要坐牢

獨／巡路員遭偷車賊撞死！車友曝他工作勤奮：真的好難過

愛慕女同事「裝針孔偷拍她更衣」　桃園恐怖男下場曝光

不管失主狂喊！騎士撿走皮包「關手機躲查緝」　4hrs後才交給警

女店員遭塞紙條「慘叫雞、姦殺、棄山野」　警方抓到人了

金門航空站三十歲！航站猛男消防員慶生爆尖叫　有獎徵答送機票

「台鐵撞到人」超烏龍　高雄男鐵軌旁種菜...被鳴笛嚇到摔傷

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

快訊／「天下第一營」憲兵舉槍自戕　檢方相驗確認為輕生

基隆警值班台被撞死！家人悲傷想回金門　黃明昭承諾協助妹返鄉

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

24歲警遺體送抵板橋殯儀館　忍喪子痛...父母淚崩相扶持

吳宗憲罕見同框「神祕小女兒」！　曾誇「3女兒中最漂亮」正臉曝光

撞警局畫面曝光！駕駛「3秒死亡加速」男警無法反應殉職

上市公司處長性騷女秘書！毛手毛腳「罕重判8月」　確定要坐牢

獨／巡路員遭偷車賊撞死！車友曝他工作勤奮：真的好難過

愛慕女同事「裝針孔偷拍她更衣」　桃園恐怖男下場曝光

不管失主狂喊！騎士撿走皮包「關手機躲查緝」　4hrs後才交給警

女店員遭塞紙條「慘叫雞、姦殺、棄山野」　警方抓到人了

金門航空站三十歲！航站猛男消防員慶生爆尖叫　有獎徵答送機票

「台鐵撞到人」超烏龍　高雄男鐵軌旁種菜...被鳴笛嚇到摔傷

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

快訊／「天下第一營」憲兵舉槍自戕　檢方相驗確認為輕生

基隆警值班台被撞死！家人悲傷想回金門　黃明昭承諾協助妹返鄉

小孩騎大車！陸10歲男童霸氣上路　後座載12歲女童

格蘭菲迪Ｘ無光晚餐推限定跨界體驗　黑暗中品酩更有驚喜

交通違規擬採「罰款1200元以下不計點」　行政院最快7日拍板

上市公司處長性騷女秘書！毛手毛腳「罕重判8月」　確定要坐牢

日本巨蛋有拉麵吃　詹子賢爆料隊友室內擦防曬

台灣好手力拚泰拳世錦賽卻苦無經費　醫美董事長雪中送炭

中和連爆3起本土麻疹！最新個案「與前兩例群聚無關」感染源不明

郭明錤稱亞馬遜明年導入彩色電子紙　元太可望受惠

台中新景點整理！傳統市場大變身、最新火鍋店　還有奶泡貓咖啡廳

「總裁點²頭 X 統一獅粉絲見面會」　為孩子不再受飢餓盡心力

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

社會熱門新聞

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

巡路員魂斷台62！爸嘆「嫌犯死了」：障都消了

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

網戀「188型男檢察官」純情女見面傻眼

憲兵總統府前自戕　服役剛滿1年

憲兵總統府前輕生　12年前同地也有二兵自戕

鳳梨王子：台灣史上「最有才華」詐騙仔！

小姊妹搶救第10天仍昏迷　妹腦部受損嚴重

快訊／受困「李長榮化工儲槽」12小時　48歲男不治

社工喊「恢復健康」彰化小姊姊眼角泛淚

即／「天下第一營」憲兵舉槍自戕　檢方相驗確認為輕生

總統府傳「制服人員」頭部中彈　警消搶命

追緝酒駕拒檢車　副所長開槍打死女乘客

更多熱門

相關新聞

正宮衝進辦公室扯髮潑咖啡　女同事怒告：聞味道就怕

正宮衝進辦公室扯髮潑咖啡　女同事怒告：聞味道就怕

新北一名人妻查看因懷疑丈夫偷吃女同事小美（化名），跑到公司朝對方潑灑熱咖啡，拉扯爭執中，人妻更憤而辱罵「不要臉、小三」，遭對方提告求償稱至今「聞到咖啡味就怕」，刑事部分依強暴侮辱罪處拘役30日，民事則是判賠2萬元。

花1年取信女網友　淫男下藥強拍裸片

花1年取信女網友　淫男下藥強拍裸片

迷上小護士　偷拍送花邀同居觸法

迷上小護士　偷拍送花邀同居觸法

校園佯裝運動伺機跟騷女大生警追緝送辦

校園佯裝運動伺機跟騷女大生警追緝送辦

「男主管+2女」出差睡2周　全場綠了：好噁心

「男主管+2女」出差睡2周　全場綠了：好噁心

關鍵字：

恐怖男跟騷錄影機女同事私密活動

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S公公「心肌梗塞家中突猝逝」！享壽84歲

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

浴室裝禦寒1神物　過來人推爆：洗澡爽翻

「倒出加熱」而已　夜市1小吃賣60元他傻眼

淡出12年　「台灣第一男模」陳俊生55歲體態超狂　！

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

「Jisoo在IG限動發了我！」台灣粉絲被欽點激動哭

Tiny被日片商弄　圤智雨：要求多被搞也正常

滴妹「罕見同框放閃小5歲男友」！

快訊／公公在家猝逝「小S悲痛證實了」！

即／日長野雪崩「10人遭活埋」！

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

Tiny赴日拍AV毛片遭外流　拍完4個月0片酬

小S公公驟逝…許雅鈞悲痛發聲！

55歲黃品源二婚甜曬婚紗照！　緊牽愛妻放閃：遇到想一起走下去的人

更多

最夯影音

更多
撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來
Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面