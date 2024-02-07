桃園義消出生入死10多年！不忘初衷救人無數　轉職正式消防員

▲熱血義消陳冠佑成功蛻變正職消防員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園市政府消防局第一大隊大湳分隊，近日分發一名由義消轉職消防的人員陳冠佑。他於2006年服兵役時進入消防替代役，並在服役過程中對消防工作產生興趣，退伍後從事營造工程及農業工作，期間仍不忘對救災救護的熱忱，在2009年開始投入桃園義消行列，時常利用下班與休假時間前往分隊協助消防勤務，在經歷十多年的義消生涯後，最終選擇轉職全身投入消防工作，通過2022年國考後經過一年的專業訓練，並順利回到桃園市政府消防局大湳分隊服務。

陳冠佑表示，不論參與救災救護多少場次，救出待援者的初衷不曾改變。因為明白每位受困者都是一個家庭，一旦捲入生死交關的暗流，只能竭盡所學才能助離水龍的漩渦。因此退伍後仍投入義消並在第一線活躍著，過程中也不斷精進自己，除了獲得全國義勇消防組織救災能力評定A級，更鞭策自己成為中級救護技術員，取得高級心臟救命術、野外急救、戰術醫療等證書。亦自費自假參加國內外各類救災訓練：消防署國際人道救援訓練、新加坡民防學院國際人道救援及化學災害訓練、日本PWJ組織國際人道救援訓練、土耳其GEA組織國際人道救援訓練、桃園災難醫療隊訓練、日本東京災難醫療隊訓練、日本神戶災難醫療隊訓練，期許自己的救災技能及知識能與第一線消防人員齊肩。

陳冠佑提到，義消生涯中受到許多消防學長姊的鼓勵與陶染，直至三年前萌生成為正式消防人員的念頭，在正式投入考試後才發現比預期困難，心中的挫折隨著一次兩次的失敗不斷擴大、信念動搖，彷彿置身於五里霧中。而在背後支持的重要推手亦是同為第一線的伴侶，急診專科護理師王惠珍。其不只是在救護醫療上的學習導師，也是不斷鼓勵他即使身處谷底仍要起身奮戰的心靈導師，風越大越要彎下身子逆風前進。歷經三年堅持終於榜上有名，且如願分發回到大湳分隊，期盼義消經歷所賦予的養份能夠滋養未來的消防工作。

大湳分隊分隊長魏柏煜說，陳冠佑自2009年開始加入大湳分隊成為所屬義消，沒想到這緣份的延續讓冠佑能夠成為正式消防人員並且回到大湳分隊繼續服務，相信是他自身的努力及不放棄的精神。冠佑有豐富的救災救護經驗，有這樣優秀的新血加入是分隊及人民的福氣。