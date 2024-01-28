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南消南門義消中隊　119防災宣導冬令物資分享

▲台南市消防局南門分隊、南門義消中隊，辦理119防災宣導及冬令物資分享活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局南門分隊、南門義消中隊，辦理119防災宣導及冬令物資分享活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市義消第七大隊南門中隊於28日發起冬令物資分享活動，由義消兄弟們自主發起勸募物資分享。現場有活潑媽媽勁歌熱舞開場、愛心骨節推拿以及義剪等服務，協助低收入戶及獨居老人等弱勢族群能安心過個好年。

本次活動的經費由各界善心人士捐款贊助，同時其他義消弟兄亦慷慨解囊，出錢出力共同播植這塊福田，希望讓需要幫助的人們能感受到社會大眾及義消兄弟們這份關懷的心意。

▲台南市消防局南門分隊、南門義消中隊，辦理119防災宣導及冬令物資分享活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第七大隊南門分隊也全力配合義消兄弟的救濟活動，全力提供支援，並結合義消兄弟舉辦119擴大防火宣導活動，宣導預防電器火災發生、防範一氧化碳中毒觀念、購買有認可標示之爆竹煙火、購買瓦斯簽訂定型化契約、地震三步驟防範宣導、以及對於消防車、救護車等特殊車輛之禮讓，補助並鼓勵獨居老人安裝住宅用火災警報器，現場有獎徵答，除了能加深民眾防火常識外，希望能號召民眾也能加入我們的消防大家庭，加入警消、義消的行列，也能喚醒民眾一起關懷弱勢族群，讓愛傳達出去。

▲台南市消防局南門分隊、南門義消中隊，辦理119防災宣導及冬令物資分享活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊大隊長石家源表示，對這場春節長者防火宣導救濟會的活動，不僅有助於預防火災事故，還能夠拉近社區居民和消防隊伍的距離，建立更緊密的社區關係。期望未來能夠繼續推動類似的宣導工作，保障社區居民的生命財產安全。

消防局局長李明峯對這場春節長者防火宣導救濟會表示高度贊同和支持。他強調這樣的宣導活動不僅提高了社區居民的防火意識，也在宣導中教育長者們應對火災的有效方法，讓長者們更容易理解和記憶防火知識。

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