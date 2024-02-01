　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市翁獨自上山散步迷路！急call求助　20熱心義消急救援

▲▼ 義消救他 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲曹姓老翁在山上迷路，淡水區20名熱心義消聽到消息衝上山找人。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

北市1名70歲曹姓老翁，昨（31日）下午3時許獨自一人從北投區上山健行，走了4個多小時因天黑迷路不知身在何方，便趕緊撥打電話求救。新北市消防局獲報，利用手機定位再派遣人力入山搜索，此外大批熱心義消也出動協尋，昨晚近9時，大夥在淡水區樹梅坑山區找到人，將人平安帶下山。

這名曹姓老翁昨天下午3時許從北投區單獨一人上山健行，他隨處走走沒有目標，後來不知不覺太陽下山，視線不佳都已經看不清楚路，老翁驚覺迷途不知身在何處，晚間7時許，他趕緊拿出手機報案求救。

消防人員獲報，這名老翁向警消自述，他身上沒帶飲水、食物、行動電源，目前身旁都是石頭階梯步道，因為天色很黑他完全不敢再走。後續，警消利用手機定位鎖定老翁的位置在淡水區樹梅坑山區，派遣5車、13人自北市北投區忠義山登山口入山搜索。

▲▼ 義消救他 。（圖／記者戴上容翻攝）

除了消防出動外，轄區警方、義消和淡水區民生里巡守隊也出動約20人，最後於晚間8時50分在淡水區樹梅坑妙覺寺附近登山步道找到人，經消防人員檢傷，老翁意識清楚、健康狀況良好，他表示只要協助帶下山不需送醫，最後自行搭計程車返家。

新北市消防局第三大隊大隊長陳志德呼籲，登山應結伴勿單獨前往，若發生意外迷途或天氣遽變，第一時間應立即致電119或110，盡可能提供座標定位，若無詳細地址可藉由路燈編號或以附近大型標的物為依據，保持冷靜聽從指示，且報案後勿再移動以利搜救人員救援。

▲▼ 義消救他 。（圖／記者戴上容翻攝）

ET快訊
柯震東認了有約過砲！羞曝「曾在餐桌上」
獨／徐凱希退出《女人我最大》主持
快訊／民眾黨8人全投他！　將進第二輪投票
快訊／民進黨祝福韓國瑜　共同承擔國家進步責任
LIVE／立院副院長投票　開票出爐
讚韓國瑜為人海派、溝通能力強　柯文哲：8席立委將發揮關鍵角色
才當選花籃就送進院長室！　林右昌送韓國瑜「眾望所歸」
快訊／幼兒園14童食物中毒！　停課5天
韓國瑜當選立法院長　趙少康：盼藍白修正「總統副總統選罷法」
王世堅為游錫堃抱屈「對黨內部分人不以為然」　籲仍要跟白營協商
快訊／幼兒園集體食物中毒！　14童緊急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

71歲翁騎車闖紅燈！遭直行車猛撞噴飛　顱內出血命危搶救中

打詐宜蘭隊重磅出擊　推6萬個「龍年限定防詐飯包」

國1員林路段10車連環碰...佔2車道　休旅車、皮卡撞成一團

北市翁獨自上山散步迷路！急call求助　20熱心義消急救援

不排除他殺！蘇花公路無名男屍　四肢內出血過量休克致死

快訊／高雄幼兒園14童食物中毒！停課5天清消　廚房勒令暫停作業

毒品漂流記？澎湖淨灘驚見紅色包裹　竟是重達1.1公斤古柯鹼

快訊／高雄麥米倫幼兒園集體食物中毒！14幼童就醫…2人仍住院

高雄轎車轉彎「切西瓜」迎面撞！騎士頭下腳上噴飛撞機車

單挑4大車「慘被包夾」怒敲車窗　超派賓士男身分曝光這下慘了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

騎士彎腰撿東西「旁車幫扶」　被誤催油門！暴衝撞電動車

71歲翁騎車闖紅燈！遭直行車猛撞噴飛　顱內出血命危搶救中

打詐宜蘭隊重磅出擊　推6萬個「龍年限定防詐飯包」

國1員林路段10車連環碰...佔2車道　休旅車、皮卡撞成一團

北市翁獨自上山散步迷路！急call求助　20熱心義消急救援

不排除他殺！蘇花公路無名男屍　四肢內出血過量休克致死

快訊／高雄幼兒園14童食物中毒！停課5天清消　廚房勒令暫停作業

毒品漂流記？澎湖淨灘驚見紅色包裹　竟是重達1.1公斤古柯鹼

快訊／高雄麥米倫幼兒園集體食物中毒！14幼童就醫…2人仍住院

高雄轎車轉彎「切西瓜」迎面撞！騎士頭下腳上噴飛撞機車

單挑4大車「慘被包夾」怒敲車窗　超派賓士男身分曝光這下慘了

警方結合廟宇年節發送物資　暖景送愛弱勢家庭獨居老

沈玉琳一曬娃就被刪掉！　走心質問「丟臉是不是」才知小16歲妻用心

阿聯酋航空歡慶台北航線開航十週年　推限時優惠價　　

想生龍寶寶？ 婦產科醫曝「最晚播種日」笑喊：過年要努力

空中環女表演者從「高空墜落」！疑當場摔死　目擊者：無防護

女法官脫法袍露深渠巨乳　「大奶包圍」辯護人3P共浴！照片流出慘了

獨家／徐凱希退出《女人我最大》主持！電視台證實：完成現階段任務

屏東縣消防局長李彬正布達　縣長周春米：專業領軍

新春賀禮嘉藥優異生微畢典　2名同學提前畢業

極冷空氣小年夜殺到！跌破10度時間出爐　春節連2天可望追雪

受傷Q松鼠不忘救命恩人 連續8「回家」討摸賣萌

社會熱門新聞

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

即／國1員林段「10車連環撞」！占內側2線回堵中

即／高雄幼兒園集體食物中毒！14名幼童就醫

養護中心變AV現場　「護濕辣嬌」直播手工片下場曝

台灣嬤在日走失　女兒：她有糖尿病

即／幫樂天女孩私接商演　陳元凱羈押禁見

「五億高中生」墜樓273天未下葬　生母月花3萬冰存遺體

快訊／挪10億公款豪爽過　台中銀董座1500萬交保

高雄E奶異國天菜藏大樓　國外老司機也來朝聖

PTT約見面說好只抱抱　正妹求饒仍遭性侵

大型重機「可停機車停車格」　台中3處停車場試辦

延吉街擂台賽！2男互毆後交纏畫面曝

新北賭場被抄　正妹荷官舉手抱頭萌樣曝

即／基隆1工廠全面燃燒　消防搶救中

更多熱門

相關新聞

活狗遭麻布袋綑綁　獲救後眼泛淚

活狗遭麻布袋綑綁　獲救後眼泛淚

中國山東省一名女子倒垃圾時，發現垃圾桶裡有一個麻布袋在動，當下覺得超奇怪，請老公過來幫忙查看。沒想到他們打開綁死的袋子，驚見裡頭裝著一隻毛髮凌亂、眼神驚恐的活體狗。女子對狗狗的可憐模樣感到不忍，因此決定收養這隻被遺棄的小狗，狗狗事後也煥然一新，變得超可愛有精神。

7歲兒癲癇發作　警幫載3分鐘送到院

7歲兒癲癇發作　警幫載3分鐘送到院

袋鼠遭網困住　被救後僅需補充水分

袋鼠遭網困住　被救後僅需補充水分

阿金綁嘴賣狗肉店　買下救命全腹水

阿金綁嘴賣狗肉店　買下救命全腹水

北市防搶演練大玩「穿越」！民初美女搞詐騙

北市防搶演練大玩「穿越」！民初美女搞詐騙

關鍵字：

北市義消救援

讀者迴響

熱門新聞

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

快訊／韓國瑜「獲54票」當選立法院長！　民眾黨8席全棄權

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

夫想偷腥全被拒絕　人妻：心情很複雜

無緣連任立法院長　游錫堃宣布辭職

7男換妻性侵！　嫌犯判鞭刑12下不服上訴

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

陳昭姿坦承誤沾印泥！　「清楚投給黃珊珊」

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面