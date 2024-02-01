北市翁獨自上山散步迷路！急call求助　20熱心義消急救援

▲曹姓老翁在山上迷路，淡水區20名熱心義消聽到消息衝上山找人。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

北市1名70歲曹姓老翁，昨（31日）下午3時許獨自一人從北投區上山健行，走了4個多小時因天黑迷路不知身在何方，便趕緊撥打電話求救。新北市消防局獲報，利用手機定位再派遣人力入山搜索，此外大批熱心義消也出動協尋，昨晚近9時，大夥在淡水區樹梅坑山區找到人，將人平安帶下山。

這名曹姓老翁昨天下午3時許從北投區單獨一人上山健行，他隨處走走沒有目標，後來不知不覺太陽下山，視線不佳都已經看不清楚路，老翁驚覺迷途不知身在何處，晚間7時許，他趕緊拿出手機報案求救。

消防人員獲報，這名老翁向警消自述，他身上沒帶飲水、食物、行動電源，目前身旁都是石頭階梯步道，因為天色很黑他完全不敢再走。後續，警消利用手機定位鎖定老翁的位置在淡水區樹梅坑山區，派遣5車、13人自北市北投區忠義山登山口入山搜索。

除了消防出動外，轄區警方、義消和淡水區民生里巡守隊也出動約20人，最後於晚間8時50分在淡水區樹梅坑妙覺寺附近登山步道找到人，經消防人員檢傷，老翁意識清楚、健康狀況良好，他表示只要協助帶下山不需送醫，最後自行搭計程車返家。

新北市消防局第三大隊大隊長陳志德呼籲，登山應結伴勿單獨前往，若發生意外迷途或天氣遽變，第一時間應立即致電119或110，盡可能提供座標定位，若無詳細地址可藉由路燈編號或以附近大型標的物為依據，保持冷靜聽從指示，且報案後勿再移動以利搜救人員救援。