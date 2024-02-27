辛苦了！　台南義消總隊慰勞2024台灣燈會執勤義消

▲台南市義勇消防總隊黃崇銘總隊長，2月25日晚間率義消總隊幹部，在消防局民力運用科陪同下，前往慰勞台灣燈會高鐵燈區協助執行安全維護工作之義消團隊，並致贈加菜金及慰問品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會高鐵燈區於2月24日晚間由蔡英文總統啟燈，開幕儀式湧入大量人潮賞燈，在中央與地方相互合作之下，「台灣燈會｣已是國人朋友每年期待的盛會之一，同時也是台灣觀光產業的一大招牌，台南義消總隊特別前往慰勞2024台灣燈會執勤義消人員辛勞。

台南市義勇消防總隊黃崇銘總隊長，2月25日晚間率義消總隊幹部，在消防局民力運用科陪同下，前往慰勞台灣燈會高鐵燈區協助執行安全維護工作之義消團隊，並致贈加菜金及慰問品，以感謝各位義消兄弟、姊妹犧牲與家人相處的時光，積極投入燈會消防安全維護工作，提供遊客良好的觀賞品質，讓燈會活動進行圓滿順遂。

台灣燈會高鐵燈區展期長達16天，為維護燈會區大型活動民眾安全，避免民眾因恐慌發生推擠踩踏意外，依規劃路線投入消防安全維護人員，以利迅速降低災害規模，確保現場民眾安全。初估約需投入500人次的義勇消防人員協助預防及緊急應變工作。

市長黃偉哲表示，今年適逢台南400，台南300時我們都還沒出生，台南500時大家也已經不在了，因此能在台南400這一年齊聚於此看燈會，更別具意義。台南市除了有美麗的台灣燈會，也同步舉行台灣國際蘭展及世界蘭展，展現台南在農業上的軟實力，歡迎國內外民眾一起來台南白天賞美麗蘭花，晚上看精彩的花燈，享受一場光之饗宴，品味光影藝術的熱情招待，體驗台南多元文化的精髓和獨特魅力。黃市長最後也特別感謝市府團隊的努力，工作人員和志工們的熱烈參與。

消防局長李明峯說，台灣燈會是睽違16年重磅回歸台南的一大盛事，配合「台南400」，許多大型活動陸續在台南舉行，將為台南市帶來新一波的觀光熱潮，活動期間將有大量人潮聚集，舉辦活動首重民眾安全維護，由於「政府人力有限，民力資源無窮」，義消團隊以實際行動支持與力挺，全面投入燈會安全維護協勤工作，將能有效提升防救災量能，以利緊急應變需求，使災害降至最低，讓各項活動順利圓滿。